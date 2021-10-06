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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

İHA

Elazığ'a atanan Vali Toraman görevine başladı

Son Valiler Kararnamesiyle İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliğinden Elazığ Valiliğine atanan Dr. Ömer Toraman, görevine başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan atama kararı ile İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden Elazığ Valisi olarak atanan Dr. Ömer Toraman görevine başladı. Vali Toramanı, valilik binası önünde Vali Yardımcıları Abdulkerem Abbasoğlu, Recep Gündüz, İsmail Alsancak ve Hasan Ali Kurt, Elazığ Belediye Başkan Vekili Aydın Kara, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Cahit Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hikmet Şişecioğlu ve kurum müdürleri karşıladı.
Cumhurbaşkanı kararıyla atanmış olduğu Elazığ Valiliği görevine bugün itibari ile başladığını belirten Vali Dr. Ömer Toraman, ''Bu vazifeler birer emanettir. Bu emaneti bizden önce üstlenen kıymetli valimizden devralarak inşallah layıkıyla yürütmeye gayret göstereceğiz. Asıl olan memleketimize, milletimize ve vatandaşlarımıza hizmet edebilmektir. Bunun için çalışacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Bakanlarımızın talimatları ve destekleriyle ilimizde kıymetli milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, bölge müdürlerimiz, il müdürlerimiz, onların mahiyetinde çalışan bütün kamu görevlileri, sivil toplum örgütleri, çok kıymetli üniversitemiz ile beraber hizmet etmeye çalışacağız. İçişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği görevinden ayrılırken Bakanımız şöyle bir duada bulunarak yolcu etti bizleri, Allah ferasetinizi arttırsın Allah isabetli kararlar vermenizi nasip etsin dedi. Ben de bu duayı tekrar ederek vazifemize başlamak istiyorum. Yüce Allah’tan niyazımız ferasetimizi arttırması ve isabetli kararlar vermemizi sağlamasıdır. Allah yardımcımız olsun. Burada bulunduğumuz süre zarfında el birliği ve gönül birliğiyle vatandaşıma hizmet etmeyi gayret göstereceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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