Kadınlar Hentbol 1. Ligi: Artvin 7 Mart: 20 - Elazığ SYSK: 21

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Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, deplasmanda karşılaştığı Artvin 7 Mart SK’yı 2120 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü, son haftalarda yakaladığı galibiyet serisini Artvin’de de sürdürdü. 8. hafta maçında Artvin 7 Mart Spor Kulübü ile deplasmanda karşılaşan Elazığ ekibi, rakibini 2120 yendi. Çoruh Üniversitesi 15 Temmuz Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Elazığ SYSK’nın 118'lik üstünlüğüyle geçildi. Büyük çekişmenin yaşandığı ikinci devrede hata yapmayan sarısiyahlılar, parkeden 2120’lık skorla galip ayrılmayı başardı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma’da Esengül Adsız, 9 golle galibiyette başrol oynadı. Elazığ SYSK, Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 9. haftasında sahasında Kızıltepe Spor Lisesi ile karşı karşıya gelecek.

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