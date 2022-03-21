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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk”

İHA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: “364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk”

Elazığ’a dair müjdeler veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Dolasıyla il değerlendirme toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizde 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli programları kapsamında Elazığ’a geldi. Programları kapsamında valilikte İl Değerlendirme Toplantısına katılan Bakan Özer, Elazığ’a müjdeler verdi.
“5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’na çıkardık”
2022 yılında Elazığ’a Milli Eğitim Bakanlığı olarak tahsis ettikleri bütçenin 364 milyon TL olduğunu aktaran Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Bugün il değerlendirmesinde yeni okullarımızı yatırım programımıza aldık. 364 milyonluk bütçeyi bugün yeni yatırımlarla 1 milyar TL ekledik. 2020 yılındaki depremden sonra güçlendirme ve yık yap programları ilimizde hızlı bir şekilde devam ediyor. Bu yık yak çalışmalarını ve güçlendirme çalışmalarını 2022 yılı içerisinde tamamlayacağız. Okullarımızın onarımları için 12 milyonluk bir bütçe tahsis etmişiz. 48 milyon ilave bütçe vererek 60 milyona çıkarmış olduk. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yeni dönemde en ağırlık verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimde okullaşma oranları artırmaktır. Tüm illerimizde yeni anaokulları yapıyoruz ve açıyoruz. 2022 yılında 3 bin tane yeni anaokulu ve 40 bin tane yeni ana sınıfı açacağız. Şuna kadar 94 tane yeni anaokulunu açtık. 7 bin 500 ana sınıfını da hizmete aldık. Dolasıyla 5 yaştaki okullaşma oranını yüzde 78’den yüzde 90’na çıkardık. Hedefimiz 2022 yılının sonunda bunu 5 yaşı yüzde 10’e, 4 yaştaki yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70’e ve 3 yaştaki yüzde 14 olan okullaşma oranını da yüzde 50’ye çıkarmak istiyoruz. Tüm planlarımız buna göre devam ediyor” diye konuştu.

“22 anaokulu, 10 ilkokul, 6 ortaokul, 9 lise”
Elazığ’a da 22 tane yeni anaokulu yapma kararı aldıklarını dile getiren Bakan Özer, “Yaklaşık 221 milyonluk bir bütçe ile 2022 yılı içerisinde 22 tane bağımsız anaokulunu hizmete alacağız. 14 anaokulunu merkezde, Kovancılar ilçesinde 2 tane ve Ağın, Arıcak, Baskil, Alacakaya, Karakoçan ile Sivrice ilçelerine birer tane yapacağız. Elazığ’a 10 tane yeni ilkokul yapımını karara bağladık. Karakoçan 1 tane 16 derslikli okul, merkeze ise 9 tane yeni ilkokul yapacağız. Toplam 96 derslikli ilkokulu kazandıracağız. Bununda yaklaşık maliyeti şuan itibari ile 135 milyonluk bir yatırım. Elazığ’a 6 tane yeni ortaokul yapma kararı aldık. Alacakaya ve Maden ilçelerine 1, merkeze 4 olmak üzere 6 tane okulumuzu 2022 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buda 140 milyonluk bir yatırım. Yine ihtiyaca binaen 9 tane lise yapmak kararı aldık. Karakoçan, Palu, Ağın, Keban, Maden ve Kovancılar ilçelerine birer, merkeze 3 tane olmak üzere. Buda yaklaşık 202 milyonluk ilave yatırımı gerektiriyor. Depremden sonra TOKİ’nin yeni yerlerde doğal olarak yeni eğitim birimlerine ihtiyaç var. Onlarla ilgili de 2 tane ilkokul, 1 tane ortaokul ve 2 tane liseyi yatırım programına aldık. Buda yaklaşık 144 milyonluk bir ilave yatırım olacak” şeklinde konuştu.

“130 yatak kapasiteli yeni öğretmenevini ilimizin yatırım programına dahil ettik”
Elazığ en merak ettiği konunun öğretmenevi olduğunu ifade eden Özer, “Elazığ’da öğretmenevi ihtiyacı var. Öğretmenevi ihtiyacını karşılamak için 130 yatak kapasiteli yeni öğretmenevini ilimizin yatırım programına dahil ettik. Yine Elazığ’ın en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi Milli Eğitim Müdürlüğünü bağımız binasıdır. Bunu da yatırım programına dahil ettik. Dolasıyla il değerlendirme toplantısında 364 milyonluk mevcut yatırımlara ilave olarak 1 milyarlık yatırımı Elazığ’a kazandırmış olduk. Toplam 2022 yılı içerisinde bütçemizde 1.3 milyara çıkarmış olduk. Bu yatırımların tamamının Elazığ’ımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hakikaten büyük bir yatırım. İnşallah hızlı bir şekilde bunlar yapılır. Elazığ’daki eğitimin kalitesinde bundan sonra farklı şeyleri konuşur hale geliriz. Biz ülkemizin tüm illerinde ve ilçelerinde eğitimi, öğrencilerimizin daha iyi ortamlarda eğitim alması için, kalitesini sürekli artırmaya özen gösteriyoruz. Elazığ’da bizim için çok kıymetli. Onun için bu yatırımları canı gönülden ilimize vermekten büyük mutluluk duyduk” dedi.
Bakan Mahmut Özer’e Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Elazığ Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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