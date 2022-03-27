Balıkçılar en büyük balığı yakalamak için yarıştı

Elazığ’da düzenlenen sportif olta balıkçılığı etkinliğinde, balıkçılar en büyük balığı yakalamak için kıyasıya yarıştı.

Elazığ Sportif Olta Balıkçıları ve Su Hayatını Koruma Derneği tarafından Keban ilçesinde sportif olta balıkçılığı etkinliği düzenlendi. 3 gün süren etkinlik kapsamında sportif olta balıkçılığı spin yarışması gerçekleştirildi. 81 ilden 115 takım 305 yarışmacının katılım sağladığı yarışmada birinci olan Yakamoz Team takımı 5 bin TL, ikinci Spin Team 3 bin TL ve üçüncü Bacanak Teem da olta seti kazandı. Takımlar ödüllerini Elazığ Valisi Ömer Toraman’dan aldı.

Etkinliğe Elazığ Valisi Dr. Ömer Toraman, Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç ve davetliler katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.