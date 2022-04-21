Elazığ’da Urartular döneminden kalma kaya mezarlarının turizme kazandırılması bekleniyor

Elazığ’ın Baskil ilçesinde bulunan ve 5 yıl önce tescillenen Urartular döneminden kalma kaya mezarlarının, turizme kazandırılması bekleniyor.

Baskil ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesinde bulunan ve bir zamanlar çobanların yağmurdan korunmak için kullandıkları mağara olarak bilinen yapının Urartular döneminden kalmak oyma kaya mezarları olduğu öğrenildi. Oyma kaya mezarları 5 yıl önce Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenerek, bölge sit alanı ilan edildi. Mahalle sakinleri, defineciler tarafından talan edilen 2 metre genişliğindeki 180 santim uzunluğundaki kaya mezarlarının restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyor.



Kaya mezarlıkları hakkında bilgi veren Mahalle muhtarı Allattin Karakol, “Küçükken buralara hayvanları otlatmaya geldiğimiz zaman burayı mağara diye biliyorduk. Yağmur yağdığı zaman hepimiz ıslanmamak için buranın içerisine girerdik. Yaklaşık 40 yıl falan üzerinden geçtikten sonra buraya muhtar seçildim. Ondan sonra Fırat Üniversitesinde Doç. Dr. Korkmaz Şen hocamız bizi ziyarete geldi. Burayı görünce buranın sit alanı olduğunu Urartular döneminden kalma bir kaya mezarlığı olduğunu söyledi. İlk başta şoka girdik böyle bir şey var ama bizim haberimiz yok. Buranın komple sit alanı olduğunu ve Diyarbakır Müze Müdürlüğünde belgelerinin olduğunu söyledi. Fakat ne yazık ki defineciler buraya gelip etrafını kazmış, bizde sahip çıkamamışız. Sahip çıkamamamızın sebebi de buranın sit alanı olduğunu bilmememizden kaynaklıdır. Osmanlı döneminde bin 500 sene öncesinde buraların belgelerini kayıt altına aldıkları için bizde onların torunları olduğumuz için gurur duymamız lazım. Ama bizim ecdadımız bin 500 sene önceki kayıtları tutmuşlar. Bizim buradaki çağrımız buraların değerlendirilerek turizme kazandırılmasıdır. Buranın yol ve ışıklandırılmalarının yapılmasıdır. Devletimiz de bize yardımcı olursa burası bir turizm bölgesi olur” dedi.

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