Elazığ’da gıda güvenirliliği eğitimleri sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da gıda güvenirliliği eğitimleri sürüyor

İHA

Elazığ’da gıda güvenirliliği eğitimleri sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 20182023 Stratejik Planında yer alan 'Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek' hedefi doğrultusunda Elazığ’da eğitimler devam ediyor.
Elazığ İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesi teknik personeli tarafından Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sivrice Atatürk İlkokulu ve Sivrice Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim düzenlendi. Gıda ve Yem Şube Müdürü Tuncay Özen, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 'Okullarda gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları geliştirmek ve farkındalık oluşturmak doğrultusunda' 2018 yılından bu yana eğitimler verildiğini söyledi. Özen, "Ancak 20202021 yılları arasında ülkemiz ve dünyada yaşanmakta olan Covid19 pandemisi nedeniyle okulların kapalı olması sonucunda okullarda eğitim çalışmaları yapılamamıştır. 20182023 Stratejik Planında 2022 yılı için ülkemiz genelinde 6 bin öğrencinin eğitilmesi hedeflenmiş olup, okulların yeniden açılması ile ülkemiz genelinde bu hedef toplam 40 bin öğrenciye çıkarılmıştır. Bu çerçevede Milli Eğitim Bakanlığı ile koordineli bir şekilde süregelen pandemi tedbirlerine uyarak İl Müdürlüğümüzce hazırlanan 20212022 ve 20222023 yılları eğitim ve öğretim dönemlerinde uygulanacak öğrenci eğitimleri çerçevesinde ilimizde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Sivrice Atatürk İlkokulu ve Sivrice Cumhuriyet Ortaokulunda eğitim gören toplam 160 öğrenciye 'Okullarda gıda güvenilirliği ve israfı ile gıdanı koru' konulu eğitim düzenlendi" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci saatte Elazığ'da ameliyat
YEREL HABERLER Muş'ta bağırsakları dışarıda doğan bebeğe 7'nci ...
Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin vermedik" Yıllarca tribünden desteklediği takımına başkan oldu, takımını kümede tuttu
YEREL HABERLER Serkan Çayır: "Elazığspor'un kapanmasına izin ...
Elazığ’da son bir haftadaki asayiş ve şok uygulamalarında 126 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ’da son bir haftadaki asayiş ve şok ...
Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, birçok ülkeye ihraç edildi
YEREL HABERLER Türk profesörün çalışmaları dünyanın ilgi odağı oldu, ...
Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü Elazığ'a getirildi
YEREL HABERLER Ukrayna'dan tahliye edilen 111 Ahıska Türkü Elazığ'a ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin üçüncü kafilesi de Elazığ’a geldi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin üçüncü ...
Elazığ’da kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da kadın sürücü motosiklet ile yayaya çarptı: ...
Elazığspor’dan etkili iç saha performansı
YEREL HABERLER Elazığspor’dan etkili iç saha performansı
Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’na iyi başladı
YEREL HABERLER Gizem Özer, Dünya Boks Şampiyonası’na iyi başladı
Elazığ’da zorlu ışkın mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da zorlu ışkın mesaisi sürüyor
Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrenciler bilgilendirildi
YEREL HABERLER Trafik Haftası'nda vatandaş ve öğrenciler ...
Elazığ’da 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro oyunu sahnelendi
YEREL HABERLER Elazığ’da 'Bir tek engel biz miyiz' adlı tiyatro ...
Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında bulundu
YEREL HABERLER Elazığ'da kaybolan engelli genç Bingöl otogarında ...
Elazığ’da kayısı ve elma entegre bahçeleri kontrol edildi
YEREL HABERLER Elazığ’da kayısı ve elma entegre bahçeleri kontrol ...
388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı
YEREL HABERLER 388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon ...
Jandarma, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi
YEREL HABERLER Jandarma, öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi
Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu (2)
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu ...
Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin ikinci kafilesi de Elazığ’a geldi
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye edilen Ahıska Türklerinin ikinci ...
Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu
YEREL HABERLER Ukrayna'dan Elazığ'a getirilen Ahıska Türkleri mutlu
Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri: "Türkiye ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız"
YEREL HABERLER Ukrayna’dan tahliye eden Ahıska Türkleri: "Türkiye ve ...
Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı
YEREL HABERLER Fırat Üniversitesi voleybolda Süper Lig'e çıktı
Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinde sona doğru
YEREL HABERLER Kent Meydanı ve Yer Altı Otoparkı Projesinde sona ...
Elazığ’da Kent-Köy Pazarı’nın yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Elazığ’da Kent-Köy Pazarı’nın yapım çalışmaları ...
Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’ renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Elazığ’da ‘Engelsiz Uçurtma Şenliği’ renkli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.