Başkan Şerifoğulları belediye çalışmalarını yerinde inceledi

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, belediye tarafından yapımı devam eden projelerin inşa çalışmalarını yerinde inceledi.

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Belediye tarafından yapımı devam eden projelerin inşa çalışmalarını yerinde görmek ve gelinen aşamaya ilişkin bilgi almak üzere bir dizi incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları’nın ilk durağı çocukların ve gençlerin gelişimine katkı sunacak olan Güneykent Mahallesi Bizmişen Sosyalhane binası oldu. Hem proje çalışmalarını inceleyen hem de ziyaretlerini sürdüren Başkan Şerifoğulları daha sonra Güneykent Mahallesi’nde yer alan Bizmişen TOKİ’lerini ziyaret etti. Vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve önerilerini dinleyen Şerifoğulları, ardından Bizmişen Mahallesi’nde yapılacak çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Ziyaret esnasında çocuklara ayrı bir ilgi ve alaka gösteren Başkan Şerifoğulları, çeşitli hediyelerle onları sevindirdi.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Başkan Şahin Şerifoğulları, “Yaptığımız 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi, sadece vatandaşlarımıza atıklarını getirebilecekleri bir tesisten çok daha fazlasını vadetmektedir. Bütün çabamız gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak. Hemşehrilerimizin çevre temizliği, geri dönüşüm, atık toplama konularında fazlasıyla duyarlı olduğunu biliyoruz. Elazığ Belediyesi olarak çevremize, geleceğimize, dünyamıza büyük önem veriyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın son durağı ise engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen Engelsiz Yaşam Merkezi inşa sahası oldu. Seçim vaatleri arasında yer alan Engelsiz Yaşam Merkezi’ni inceleyen Başkan Şerifoğulları yapılan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Toplamda 6 bin 175 metre kare alan üzerine inşa edilen ve çalışmaların büyük oranda tamamlandığı projenin bitmek üzere olduğunu vurgulayan Başkan Şerifoğulları, Engelsiz Yaşam Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte engelli vatandaşların yaşam kalitelerinin artacağını ve sosyal yaşamda daha aktif olacaklarını kaydetti.

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