İlk defa gerçekleşen açık hava sinemasına öğrenciler akın etti

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Fırat Üniversitesinde başlayan 'Fırat Fest' etkinlikleri çerçevesinde üniversitede ilk defa düzenlenen açık hava sinemasına öğrenciler akın etti.

Fırat Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğünün düzenlediği ve çok sayıda etkinliğin yer aldığı 'Fırat Fest' çerçevesinde üniversitede ilk defa açık hava sineması gerçekleştirildi. Üniversite kampüsünde bulunan Kültür Parkta gerçekleştirilen açık hava sinema etkinliğine Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Genel Sekreter Prof. Dr. Sinan Akpınar ve yüzlerce öğrenci katıldı. Öte yandan düzenlenen açık havada sinema keyfine gelen öğrenciler için Elazığ Belediyesi patlamış mısır ikram etti.

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