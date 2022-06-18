Yaralı atmaca ve tavşana jandarmadan şefkat eli

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında karşılaştıkları yaralı atmaca ve tavşana sahip çıkarak, tedavileri için doğa koruma ekiplerine ulaştırdı.

Jandarma ekipleri görev dönüşü Muratçık köyü ElazığÇemişgezek karayolu üzerinde yaralı bir atmaca fark etti. Yolda araçların arasında kalan atmacanın uçamadığını gören jandarma ekipleri, trafiği durdurup kuşu araçların altında kalmaktan kurtardı.

Ayrıca Şahinkaya Mahallesi mevkii ElazığKeban karayolu üzerinde yaralı yaban tavşanını gören jandarma ekipleri, yaralı tavşanı ölümden kurtardı. Hayvanların yaralı olduğunu fark eden ekipler, atmaca ve tavşanı tedavilerinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim etti.

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