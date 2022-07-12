Keban Baraj Gölündeki mazot ve yağ atıkları tepki çekti

Elazığ ile Tunceli’nin geçiş noktası olan Pertek ilçesi mevkiinde baraj gölü üzerinde bulunan mazot ve yağ atıkları tepki çekti.

Elazığ ile Tunceli'nin geçişini sağlayan Pertek ilçesinde bulunan Keban Baraj Gölündeki mazot ve yağ atıkları tepkiye neden oldu. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilerek sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

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