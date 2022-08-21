Elazığ´daki orman yangınında 20 dönüm alan zarar gördü

Serhat ÖZDEMİR/KEBAN (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde çıkan orman yangını 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü.
Keban ilçesine bağlı Büklümlü köyünde ormanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 5 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürdürülen yangında yaklaşık 20 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Keban Serhat ÖZDEMİR
2022-08-21 22:27:07
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