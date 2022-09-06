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Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı

DHA

Ormanda Hint keneviri yetiştiren şüpheliye gözaltı


Serhat ÖZDEMİR/ ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında, ormanda Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Maden ilçesindeki şüphelinin, evinin yakınındaki ormanda Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, ormanda ve evde yapılan aramada 20 kilo 200 gram kubar esrar, 151 gram toz esrar ve 60 kök Hint keneviri ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2022-09-06 14:04:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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