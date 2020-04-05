AA

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine giriş çıkışlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sınırlandırma getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince koronavirüs salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla Karakoçan ilçesine zaruri hizmetler haricinde bütün araç giriş ve çıkışlarının sınırlandırılmasına karar verildiği bildirildi.

İlçeye bağlı köyler arası ve köylerden ilçe merkezine geçişin, cenaze, taziye, komşuluk ilişkileri gibi her türlü ziyaretin ikinci bir karara kadar kısıtlandığı ifade edilen açıklamada, bu kısıtlamalara istisna getirme konusunda kaymakamın yetkili olduğu aktarıldı.

Açıklamada, tüm muhtar ve azalarının mahalle ve köyleri ile ilgili alınan kararların veya il genelinde alınan karar ve tedbirlerin uygulanmasında sorumlu olduğu ve görevlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İlçede ikamet etmeyip başka yerde oturan fakat Karakoçan'da görev yapan kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarının ise Karakoçan Kaymakamlığının onayı ile alınan kararlardan istisna tutulabilmesine veya idari izinli sayılmalarına karar verildi. Bu geceden itibaren uygulamaya konulacak kararlara aykırı hareket edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her ihlal için 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacak."

ORDU'DA DA KORONAVİRÜS KARANTİNASI

Ordu'nun Perşembe ilçesi Ramazan Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan salgının bir an önce engellenmesi, vatandaşların sağlık güvenliğinin korunması amacıyla İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, Ramazan Mahallesi'nde de uyulması gereken kurallar noktasında ilave tedbirler alınmasının gerekli görüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ramazan Mahallesi'nde çeşitli sebeplerle yapılan testler sonucunda koronavirüs vakaları tespit edildi. Olası vaka ve bunların temaslıları sonucu ev karantinasında olan kişiler bulunduğu tespit edildi. Bu kapsamda koronavirüs salgınının kontrol altına alınması amacıyla Ramazan Mahallesi'nde 5 Nisan'dan itibaren ikinci değerlendirmeye kadar karantina kararı alınmasına, söz konusu mahalle ile olan giriş çıkışların kapatılmasına karar verildi."

Açıklamada, karantina kapsamında alınan kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem yapılacağı aktarıldı.