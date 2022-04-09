'Pompalı' dehşeti! Her şey karpuz için!

Elazığ’da feci kaza 0:00 / 0:00

İHA

Kaza, Elazığ Keban kara yolu Beşik mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Ekber Kara idaresindeki 23 LV 885 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 ACB 157 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Ali Ekber Kara hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Ali Ekber Kara’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.