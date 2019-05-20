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Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti

Elazığ’da köpeklerin saldırısına uğrayan yaşlı kadın hayatını kaybetti. Su doldurmak için mahalledeki çeşmeye giden kadının bu sırada saldırıya uğradığı, yardım gelene kadar bir çok yerinden ısırıldığı öğrenildi.

Sürü halinde dolaşıyorlardı

Mustafa Uc'un haberine göre, olay, Elazığ merkeze bağlı Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Esentepe Mahallesi Kır çiçeği sokakta yaşayan 82 yaşındaki Çiçek Boztaş, sabah saatlerinde su doldurmak için mahalledeki çeşmeye gitti.

Bu sırada sürü halinde gezen 15’e yakın köpek yaşlı kadına saldırdı. Saldırıda vücudunun birçok yerinden ısırılan kadın ağır yaralandı. Bu sırada bölgede hayvanlarını otlatan bir çoban olay yerine gelerek köpekleri uzaklaştırdı.

Mahalle sakinleri ve kadının yakınları da olay yerine geldi. Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan Çiçek Boztaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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