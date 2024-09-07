Elbistan'da iki araç çarpıştı: 3'ü çocuk 11 yaralı
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 11 kişi yaralandı
Giriş: 07.09.2024 - 03:51 Güncelleme: 07.09.2024 - 03:51
Elbistan-Malatya karayolunda otomobille hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan 3'ü çocuk 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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