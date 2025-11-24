Habertürk
        Haberler Spor Futbol İspanya Elche: 2 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Elche: 2 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, deplasmanda Elche'yle 2-2 berabere kaldı. Şampiyonluk yarışında puan kaybı yaşayan lider Real Madrid, haftayı 32 puanla tamamladı. 90+7. dakikada Victor Chust'un gördüğü kırmızı kartle 10 kişi kalan Elche ise puanını 16'ya çıkardı.

        Giriş: 24.11.2025 - 01:10 Güncelleme: 24.11.2025 - 01:10
        Real Madrid'e Elche çelmesi!
        İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, Elche'ye konuk oldu. Manuel Martinez Valero'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.

        Elche'nin ilk golünü 53. dakikada Aleix Febas kaydetti.

        Real Madrid'e beraberliği getiren gol, 78. dakikada Dean Huijsen'den geldi.

        Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Elche, Alvaro Rodriguez ile yeniden öne geçti. 87. dakikada ise Jude Bellingham, Real Madrid'e yeniden beraberliği getiren golü attı.

        Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

        Öte yandan Elche'de Victor, 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

        ARDA GÜLER 64 DAKİKA

        Milli futbolcumuz Arda Güler, ilk 11'de başladığı mücadelede 64 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla birlikte Real Madrid, ligde üst üste ikinci beraberliğini aldı ve 32 puanla Barcelona'yı 1 puanla geçerek liderliğe oturdu.

        Ligde yalnızca 3 galibiyeti olan Elche ise 16 puana ulaştı ve 11. sırada konumlandı.

        LaLiga'nın 14. haftasında Real Madrid, deplasmanda Girona ile karşılaşacak. Elche ise Getafe'ye konuk olacak.

