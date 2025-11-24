Elche: 2 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

İspanya LaLiga'nın 13. haftasında Real Madrid, Elche'ye konuk oldu. Manuel Martinez Valero'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitti.

Elche'nin ilk golünü 53. dakikada Aleix Febas kaydetti.

Real Madrid'e beraberliği getiren gol, 78. dakikada Dean Huijsen'den geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde ise Elche, Alvaro Rodriguez ile yeniden öne geçti. 87. dakikada ise Jude Bellingham, Real Madrid'e yeniden beraberliği getiren golü attı.

REKLAM

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken, her iki takım da sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Öte yandan Elche'de Victor, 90+7. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.