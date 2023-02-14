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Elder: Deprem bölgesinde enerjisiz trafo oranı yüzde 2

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder) deprem bölgesinde, depremin ilk anında topyekun zarar gören elektrik şebekesindeki enerjisiz trafo oranının depremin 5. gününde yüzde 2’nin altına kadar düşürüldüğünü duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, bölgede hizmet veren şirketlerde peş peşe yaşanan iki depremden etkilenen çalışan sayısının 9 bin 650 olduğu belirtildi

Elder: Deprem bölgesinde enerjisiz trafo oranı yüzde 2
HABERTURK.COM

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (Elder), tüm ülkeyi yasa boğan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi ardından yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Afete maruz kalan Kahramanmaraş ve Adıyaman illerinde AKEDAŞ; Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde Dicle EDAŞ; Malatya’da Fırat EDAŞ; Hatay, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana illerinde ise Toroslar EDAŞ olmak üzere deprem bölgesinde dört elektrik dağıtım şirketinin faaliyet gösterdiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bu şirketlerde peş peşe yaşanan iki depremden etkilenen toplam 9 bin 650 çalışan olduğu belirtildi.

Deprem bölgesi olan 10 ilde görev yapan ve ayrıca Türkiye’nin her yerinde hizmet veren elektrik dağıtım şirketleri bünyesinde çalışan toplam 63 bin kişinin gece gündüz demeden mücadele ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Arama-kurtarma çalışmalarına bizzat katılan, iş makinaları ile bu çalışmalara destek veren, arama-kurtarma ekiplerine mobil jeneratörler, projektörler aracılığıyla aydınlatma sağlayan ve daha nice noktalarda fedakârca gayret gösteren çalışma arkadaşlarımızın hakkını da ödeyemeyiz. Belirtmek gerekir ki; bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarının enerji ihtiyacına destek olabilmek adına jeneratörlerin hızlıca ulaştırılması ve aktif hale getirilmesi, bölgedeki çalışmalar için de son derece hayati önem taşımaktadır. Felaketin ilk gününden itibaren sahada canla başla mücadele eden ekiplerimiz, yürüttüğümüz bu enerji yönetim sürecinin gerçek kahramanları oldular" ifadeleri yer aldı.

Türkiye’nin diğer illerinde faaliyet gösteren diğer 17 elektrik dağıtım şirketinin bölgeye ilk günden itibaren destek sağladığı dile getirilen açıklamada, koordine olarak sahaya intikal eden toplam çalışan sayısının bin 377 olduğu bilgisi verildi.

"Depremin ilk anında topyekun zarar gören elektrik şebekesindeki enerjisiz trafo oranı depremin 5. gününde yüzde 2’nin altına kadar düşürüldü" denilen açıklamada, toplamda 10 şehre mevcuttakilere ek olarak 530 donanımlı araç, 468 jeneratör, 32 trafo, 400’ü aşkın iş makinesi, 18 vinç ve 1.377 donanımlı çalışan sevk edildiği belirtildi.

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