Elektrik destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından kısa bir süre önce Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulaması, 1 Mart tarihi itibariyle başladı.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI

Elektrik desteği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan düzenli yardım ve aylıklardan faydalanan ailelere yapılıyor.

Düzenli yardım alabilmek için, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2019 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına geliri 613 liranın altında olan ailelere elektrik yardımı da yapılıyor. Dört kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altında ise elektrik yardımı alabiliyor.

Ödemeler, hak sahiplerine düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sosyal yardım almak için başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanların, elektrik yardımı için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yok.