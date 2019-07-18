Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerMerak Edilenler

Elektrik desteği kimlere veriliyor? İşte Elektrik desteği başvuru şartları!

Elektrik desteği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan düzenli yardım ve aylıklardan faydalanan aileler için hayata geçirildi. Peki, başta ihtiyaç sahibi aileler olmak üzere pek çok vatandaşın merak ettiği elektrik desteği başvurusu nasıl yapılır? Elektrik desteği kimlere veriliyor? İşte Başvuru şartları!

Elektrik desteği

Elektrik destek ödemeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusunun ardından Resmi Gazete'de yayınlanarak yasalaştı. 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulaması, 1 Mart tarihi itibariyle başladı.

ELEKTRİK DESTEĞİ KİMLERE VERİLİYOR?

Elektrik desteği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan düzenli yardım ve aylıklardan faydalanan ailelere yapılıyor.

Düzenli yardım alabilmek için, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor. 2019 yılı itibarıyla hane içinde kişi başına geliri 613 liranın altında olan ailelere elektrik yardımı da yapılıyor. Dört kişilik ailenin geliri 2 bin 450 liranın altında ise elektrik yardımı alabiliyor.

Ödemeler, hak sahiplerine düzenli olarak PTT aracılığıyla yapılıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Sosyal yardım almak için başvurular ilçelerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor. Sosyal yardım alanların, elektrik yardımı için ayrıca başvuru yapmalarına gerek yok.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ölüm aylığı kimlere bağlanır? Ölüm aylığı kimlere verilir? Ölüm aylığı neden kesilir?
MERAK EDİLENLERÖlüm aylığı kimlere bağlanır? Ölüm aylığı kimlere ...
MTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman? MTV hesaplama 2019
MERAK EDİLENLERMTV 2. taksit ödemeleri son gün ne zaman?
Turkland Bank (T-Bank) çalışma saatleri 2019! T-Bank saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
MERAK EDİLENLERTurkland Bank (T-Bank) çalışma saatleri
Evde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi 2019
MERAK EDİLENLEREvde bakım aylığı sorgulama nasıl yapılır?
Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2019 Temmuz zamlı emekli maaşı ne kadar?
MERAK EDİLENLEREmekli maaş farkları ne zaman yatacak?
15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri ne kadar? 2019
MERAK EDİLENLER15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretleri
Bugün bankalar açık mı? 16 Temmuz 2019 bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri
MERAK EDİLENLERBugün bankalar açık mı? 16 Temmuz 2019!
Eşel mobil nedir? Akaryakıt fiyatlarında eşel mobil etkisi ne demek?
MERAK EDİLENLEREşel mobil nedir?
Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte zamlı emekli maaşı tablosu 2019
MERAK EDİLENLEREmekli maaşları ne kadar oldu?
Evde bakım maaşı yatan iller 15 Temmuz 2019! Evde bakım maaşı ne kadar oldu?
MERAK EDİLENLEREvde bakım maaşı yatan iller

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X