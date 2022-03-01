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Haberler İş-Yaşam Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Elektrik fatura düzenlemesi nasıl olacak, indirim mi geldi?
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meskenlerdeki düşük tarife sınırı günlük 8 kilovatsaate, aylık 240 kilovatsaate yükseltildi

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi. "Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir"

Elektrik faturalarında yeni düzenleme! Elektrik fatura düzenlemesi nasıl olacak, indirim mi geldi?
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e düşürüldüğünü söyledi.

Erdoğan konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'si %18'den %8'e düşürülmüştür. Ayrıca meskenlerdeki düşük tarife sınırı da günlük 8 kw saate, aylık 240 kw saate yükseltilmiştir. Böylece tüketimine göre faturalarda net %8 ile %14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Bir başka ifade ile mesken abonelerinin yıllık 7 milyar TL daha az fatura ödemesi temin edilmektedir.

"7 MİLYAR DAHA AZ FATURA ÖDEMESİNİ SAĞLAMIŞ OLUYORUZ"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

Kademe uygulamasını ticarethane statüsündeki aboneleri de kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kw saate, aylık 900 kw saate kadar tüketimi olan ilk dilimine %5 indirim uygulanacaktır. Bu şekilde esnaf ve sanatkarlarımızın da yıllık 7 milyar daha az fatura ödemesini sağlamış oluyoruz"

Böylece elektrik faturalarında tarife önce 150 açıklandı sonra 210'a çıkarıldı. Şimdi de 240'a yükseltilmiş oldu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Mesken abonelerinin yıllık 7 milyar lira daha az fatura ödemesi temin edilmektedir. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovatsaate, aylık 900 kilovatsaate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacak"

EPDK’DAN ENERJİDE YENİ TARİFE AÇIKLAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyatın 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı.

EPDK'nin açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81'i bu dilimde yer alacak.

Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak.

Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak.

Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü bulacak.

EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek.

Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak.

Ayrıca EPDK tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmesiyle, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.

"YAZ AYLARINDA ENFLASYONU KONTROL ALTINA ALACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarında enflasyona da değinerek şöyle konuştu: "Yaz aylarıyla birlikte milletimizi günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu önemli ölçüde kontrol altına almış olacağız."

LİSANS, LİSANS ÜSTÜ VE DOKTORA BURSLARI ARTTIRILDI

Konuşmasının son bölümünü üniversitede lisans, yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası öğrencilerin burs miktarlarının arttırıldığı haberine ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları aktardı:

"Lisans öğrencilerine verdiğimiz aylık 750 liralık bursu yüzde 67'lik artışla 1250 liraya çıkarıyoruz. TÜBİTAK'tan, yüksek lisans öğrencileri 3000-4250, doktora 5500-7500, doktora sonrası araştırmacılar 7500-10 bin liraya kadar aylık burs alabileceklerdir."

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