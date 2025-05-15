Elektrik faturalarına yönelik yeni uygulama resmen başladı. Artık devlet desteği, tüm abonelere eşit şekilde değil, belirli kullanım kriterlerine göre sunulacak. Aylık tüketimi belirlenen sınırı aşan aboneler, harcamalarının tamamını kendi bütçesinden karşılayacak. Sınırın altında kalan kullanıcılar ise destekten faydalanmaya devam edecek. Yeni sistemle birlikte, faturalarda devlet katkısı ayrı bir kalem olarak yer alacak ve böylece destek miktarı şeffaf şekilde izlenebilecek. İşte, elektrik faturalarında geçerli olan güncel düzenlemeye ilişkin tüm ayrıntılar…