Elektrik kesintisi 21 Aralık öncesi en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Nihayet beklenen gün geldi. Ortaya atılan iddialar arasında ilk sıralarda ise Güneşte bir patlama olacağı ve patlama sonucu yayılan ışınlar nedeniyle tüm dünyada elektriklerin kesileceği iddiası ilk sıralarda yer alıyordu. Peki, NASA 21 Aralık elektrik kesintisi iddialarıyla ilgili açıklama yaptı mı? İşte, merak edilen detaylar...

21 ARALIK'TA ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR MI?

Hemen belirtelim ki 21 Aralık'ta elektrik kesintisiyle ilgili hiçbir kurum ve kuruluştan açıklama gelmedi. Komplo teorisyenleri bu tarihte güneşte bir patlama meydana geleceğini ve yaşanan patlama sonrası tüm elektrikli cihazların zarar göreceğini buna bağlı olarak da elektriklerin tüm dünyada kesileceğini iddia ediyor. Ancak 21 Aralık'ta Güneş'te patlama olacağına ilişkin NASA başta olmak üzere bilimsel kurumlardan bir bilgilendirme yapılmadı.

GEÇMİŞTE OLDU!

21 Aralık 2020 ile ilgili ortaya atılan iddialara benzer dünyamızda Carrington Olayı meydana geldi. Carrington Olayı olarak da bilinen 1859 güneş fırtınası, 1859 da solar döngü 10 sırasında olmuş güçlü bir jeomanyetik güneş fırtınasıdır. Bir solar alev veya koronal kütle ejeksiyonu, Dünya’nın manyetosferini vurdu ve şimdiye kadar bilinen, Richard Christopher Carrington tarafından gözlemlenen ve kaydedilen en güçlü solar fırtınayı tetikledi.

21 ARALIK'TA NE OLACAK?

21 Aralık'ta Güneş sistemindeki en büyük iki gezegen olan Jüpiter ve Satürn 800 yıl sonra birbirine en yakın konuma gelerek tek bir yıldız gibi parlayacak. ‘Kavuşum’ olarak bilinen fenomen, dünyanın herhangi bir yerinden seyredilebilecek fakat Ekvator bölgesinden daha rahat izlenebilecek.

Satürn ve Jüpiter’in çok nadir gözlemlenebilen pozisyonunda, iki gezegenin arasında ‘Ay’ın genişliği kadar mesafe varmış gibi duracak. Gerçekte ise iki gezegen birbirinden milyonlarca kilometre uzakta olacaklar. Ancak yörüngelerindeki farklılıklar nedeniyle gezegenler yan yana görünecekler. Çoğu teleskop izleyicisi, iki gezegeni ve sistemimizdeki en büyük uydulardan birkaçını 21 Aralık akşamı aynı görüş alanında seyredebilecek.

BİR ÖNCEKİ KAVUŞUM 800 YIL ÖNCE YAŞANDI!

Teksas, Houston’da bulunan Rice Üniversitesi'nden gökbilimci Patrick Hartigan’a göre, bu iki gezegenin hizalanmasına oldukça az rastlanıyor. Satürn ve Jüpiter kavuşumu yaklaşık 20 yılda bir gerçekleşiyor. Ancak gezegenlerin birbirlerine bu kadar yakın görünmesi oldukça nadir...

Tarihte buna benzer bir kavuşum en son 4 Mart 1226'da gerçekleşmişti. Jüpiter ve Satürn'ün bu kadar yakın görüneceği bir sonraki tarihin ise 15 Mart 2080 olması bekleniyor. Bu tarihten sonra, iki gezegenin bir sonraki birleşiminin 2400 yılına kadar gerçekleşmeyeceği ifade ediliyor.

180 YILLIK YENİ BİR DÖNGÜ BAŞLAYACAK!

Tarihi kavuşum astrologlar tarafından da çok önemseniyor. Ünlü astrolog Öner Döşer kavuşumu virüs ile bağdaştırıyor ve şöyle diyor:

“Jüpiter ve Satürn’ün 21 Aralık 2020’deki kavuşumunu astrologlar çok önemsiyor. Her 20 yılda bir kavuşum oluyor fakat bu seferki 180 yıllık yeni bir döngüyü başlatacak. Buna ‘Büyük Mutasyon’ deniyor. Bu zorluklarla beraber muhtemelen farklı bir yaşam şekline geçeceğiz. Ben şu an zorluklar yaşasak da ileride çok iyi bir zamana geçeceğimizi tahmin ediyorum. 2023-2024 yıllarında ekonomide yeni bir modele geçilebilir. Daha iyiye gitmek üzere bir takım zorluklardan geçiyoruz.”

Ünlü astrolog Zeynep Turan ise Jüpiter-Satürn-Kova kavuşumunun özel anlamlar barındırdığını dile getiriyor. Zeynep Turan’ın Habertürk’e yaptığı açıklamaları ise şöyle...

Gökyüzünde gerçekleşen bu devinim ile 2019’un sonunda başlayan ve 2020 yılında devam eden olaylarda;

• Mavi gezegenimizi siyaha esir edenleri,

• Din, dil, ırk gözetmeksizin bizlerin eve kapatılmasına ön ayak olanları,

• Dünya’yı durduran kitlesel birçok sıkışmayı beraberinde getiren sistemi,

• Ve bizi bu noktaya kimlerin getirdiğini öğreneceğiz.

COVID-19 adı altında insanlığın ve dünyanın başına örülen bu çorap, insan eliyle mi yapıldı? Yoksa geçilmesi gereken bir sınav mıydı? Jüpiter- Satürn kavuşumu ile birlikte bu soruların cevaplarını bulacağız.

"KAVUŞUM 17 ARALIK'TA BAŞLAYACAK!"

Gündelik hayatımızı devam ettirmek için bizler aşının bulunmasını ve bulunan aşının hangisine güvenmemiz gerektiğini düşünürken; insanlık ve gök kubbe tarihinde az yaşanan bir kavuşuma tanıklık edecek. Gerçekleşen kavuşum 17 Aralık’ta başlayacak ve 21 Aralık’ta son bulacak. İki gezegen birbirine bu denli yakınlaşırken dağıttığı ışıklar profesyonel gözler ile görülebilecek. Ender görülen kavuşum tarihi birçok olaya tanıklık edeceğimizi işaret ediyor.

"ÇOK ÖNEMLİ VE ÖZEL İNSANLAR GÜNDEMİMİZDE OLACAK"

Astrolojide Kova saf bilgiyi, devrimleri temsil eder. Bir sonraki gerçekleşme tarihi 2080 yılını bulacak olan bu özel kavuşum, çok özel ve önemli insanları gündemimize taşıyacağımızı işaret ediyor. İnsanlık gök kubbenin tarihsel kavuşumuna daha önce 4 Mart 1226 yılında tanıklık etti.

Gerçekleşen bu kavuşum sırasında paganlara karşı yapılan ‘Kuzey Haçlı Seferleri’ gibi tarihi ve dini olaylara şahit olunsa da bu kavuşumda bizi de ilgilendiren bir kısım var. 4 Mart 1226 tarihinden astrolojik olarak geri gittiğimizde; 4 Nisan 610 yılında aynı kavuşum söz konusu. Peygamber efendimize ilk vahiy geldiğinde de gökyüzünde yine aynı kavuşum vardı. Yani bu şu demektir ki; dünya basınında bu konu her ne kadar İncil ile ilişkilendirse de kavuşum dinimizi, Müslümanları ve dolayısıyla da bizi yakından ilgilendiriyor.

DÜNYA TARİHİNDE BELİRLEYİCİ OLACAĞIZ

2020 yılında birlikte şifreleri çözerken birçok olaya tanıklık ettik. Belki insanlık hiç bu kadar teknolojinin belirsizliği ile mücadele etmemişti ya da ona esir olduğunu düşünmemişti. Böyle bir temayla yeni yıla gireceğiz. 2021 yılında ise bu kavuşum üzerine dünyada birçok farklı yazılar yazılacak. Kavuşum; İslamiyet’in ve Müslümanların dünya tarihinde belirleyici bir eşikte oturacağını işaret ediyor. Bu etki ile de insanlık yeni bir yaşam benimseyecek.