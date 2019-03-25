Isparta'nın Sütçüler İlçesi'ne bağlı Kesme köyü Kestane Beli mevkiindeki ormanlık alanda, sabah saat 04.30 sıralarında, şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin üzerine devrilen ağaçtan çıkan alevler, diğer ağaçlara da sıçradı. Hızla büyüyen yangına, Sütçüler Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın kontrol altına alınamayınca Isparta, Burdur, Eğirdir ve Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri takviye olarak gönderildi.

7.5 FUTBOL SAHASI ORMAN YOK OLDU

DHA'da yer alan habere göre yangın, yaklaşık 4.5 saat sonra kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası 8 hektar, 7.5 futbol sahası büyüklüğündeki orman alanı tamamen yandı. Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Abdülkadir Taşer, fırtına dolayısıyla ağacın elektrik tellerinin üzerine devrildiğini ve tellerin birleşmesinden sonra çıkan kıvılcımla yangının meydana geldiğini söyledi.