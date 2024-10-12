"SİZ BEDELİNİ ÖDEYİN Kİ DOĞRU GRUPLARI DESTEKLEYELİM"

2025 yılı için özellikle evinde 400-500 kilovatsaat aylık tüketimi olan birisinin tüketiminin sebebi büyük oranda ya daha büyük evi olduğu için, belki elektrikli araç kullandığı için vesaire gibi şeylerdir. Bu tüketim gruplarının yüksek gelir grubunda olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla kim ne kadar para kazanıyor ona bakmıyoruz ama tüketimine bakacağız ve o tüketim grubunda Türkiye ortalamasının 2 katı üzerinde tüketimi olan tüketicilere diyeceğiz ki: 'Siz, bu işin bedelini ödeyin ki biz doğru kesimleri destekleyelim ve onlara yeterince bütçe ayıralım'. Böyle bir çalışmayı yapıyoruz. Bunu kamuoyumuzla kısmen paylaştık ama önümüzdeki günlerde de daha detaylı inşallah paylaşırız."