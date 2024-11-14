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        Elektrik ve doğalgaz faturalarında devlet desteği kalkıyor mu? Kimler fatura desteği alamayacak?

        Faturalarda yeni bir dönem başlıyor. Bu zamana kadar tüm vatandaşlara verilen elektrik ve doğalgaz fatura desteği, düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle değişecek. Buna göre; yüksek tüketim grubuna giren vatandaşlar, faturanın tam maliyetini ödeyecek. İşte, fatura düzenlemesine dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2024 - 15:53 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:53
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        Bu zamana kadar tüm vatandaşlara verilen elektrik ve fatura desteğine kısıtlama geliyor. Edinilen bilgiye göre; belli bir seviyede tüketim yapan insanlar desteklenecek; kalan vatandaşlar ise faturanın tam maliyetini ödeyecek. İşte, gelire göre fatura düzenlemesinde son durum...

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        FATURALARDAN DEVLET DESTEĞİ NE ZAMAN KALKIYOR?

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yeni düzenleme ile Türkiye’de enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin enerjiyi maliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini de duyurdu.

        Düzenleme ile yapılacak desteklerin ihtiyaç sahibi insanlara yansıması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bayraktar, "Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektriği ve doğalgazın gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt-saatlik tüketim var. EPDK'nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt-saat tüketen konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar.

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        KİMLER FATURA DESTEĞİNDEN YARARLANAMAYACAK?

        "Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan faturan ayda 414 lira ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Normal tüketimin iki katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye'de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3'ü 1,2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiiler, cem evleri istisnalarına devam edecek" diye konuştu.

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