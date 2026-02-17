17 Şubat Salı İstanbul elektrik kesintisi sorgulama: Elektrikler ne zaman gelecek?
İstanbul genelinde yaşanacak bakım, onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi her gün AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından duyurulmaya devam ediyor. AYEDAŞ Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle ilgilenirken, BEDAŞ ise Avrupa Yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilenmektedir. İşte 17 Şubat 2026 Salı İstanbul planlı elektrik kesinti programı...
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, sorusu BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 17 Şubat 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 17 Şubat Salı günü İstanbul'da farklı saat aralıklarında 22 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak.
İşte elektrik kesintisi uygulanacak ilçeler listesi
Arnavutköy
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beşiktaş
Beylikdüzü
Büyükçekmece
Çatalca
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Fatih
Güngören
Kağıthane
Sarıyer
Silivri
Sultangazi
Şişli
Zeytinburnu
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ