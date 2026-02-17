İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, sorusu BEDAŞ tarafından yapılan duyuru sonucunda yanıt buldu. İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda yaşanacak planlı elektrik kesintisine dair güncel duyurular, AYEDAŞ internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor. İşte 17 Şubat 2026 BEDAŞ ve AYEDAŞ elektrik kesintisi sorgulama ekranı...