16 Kasım 2019

Elektronik zehir

Sıvı yakıtlı elektronik sigaraların zararlarına dikkat çekmeye çalıştığım yazılarıma çok sayıda tepki geliyor.

Olumlu, olumsuz.

Bazı okurlar “Biz beğenmediğiniz elektronik sigara sayesinde sigarayı bıraktık. Niye zararlı diyorsunuz” neviinden yanıtlar yollamışlar.

Ben de onlara şöyle demek istiyorum:

“Ben diye başlayan deneyimler bilimsel bir şey ifade etmez. Ben de puroyu kuru erik yiyerek bıraktım. Bu bilimsel bir söylem olabilir mi? Sigarayı bırakıp, elektronik sigaraya başladıysanız size tavsiyem sigaraya geri dönmeniz olabilir ancak”

Bakın kimya doktoru bir okurum, elektronik sigaraların sıvı yakıtları için ne diyor:

“Bugünkü yazınızda bahsettiğiniz elektronik sigaralarda önemli noktalardan biri kullanılan kimyasal kit sıvılar ilk çıktığında Çin'den Türkiye'ye girdiğinde litre maliyeti Türkiye'de 10 ₺ civarındaydı. Çin'de çok daha ucuz olduğu kesin. 10ml'si 50 ₺ civarında satılıyor. İçerisinde kullanılan mono propilen glikol, gliserin, Peg400, mono etilen glikol gibi kimyasallar endüstriyel kimyasallar olup son derece zehirli maddelerdir. Sadece içen için değil üfledikleri yüksek duman da içerisinde zehir bulundurmaktadır ve çevreye de zehirli hava saçmaktadır. ABD'de kullanılan Metamfetamin gibi uyuşturucular ile aynı özelliklere sahipler uyarıcı ve halüsinasyon özelliği var. Birçok uyarıcı gibi, 6-24 saat süren güçlü bir öfori; dolayısıyla bağımlılık yapma yeteneğine sahipler. Bu kimyasalların takibi ne yazık ki yapılmıyor. Gittigidiyor ve benzeri sitelerde satışı sınırsız ve serbest. Endüstriyel satıcılarda kime niçin satıldığınız umursamıyorlar. Benim öngörüm gelecekte bu ve bunun gibi kimyasallar uyuşturucu gibi kullanımı artacak ve pazar oluşacaktır.

Not: Bu konuya dikkat çektiğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımla.”

15 Kasım 2019

Sağlık Bakanlığı bu yazıyı okumalı

Elektronik sigara meselesini açtım dün.

Bugün de devam edelim.

Konunun uzmanı bir doktorun bu konu ile ilgili bana aktardıklarını birlikte okuyalım:

“Sayın Fatih Bey,

Yazılarınızı ilgiyle takip ediyorum.

Bugün bahsettiğiniz ‘elektronik sigara’ konusu gerçekten büyük bir problem.

Size iletmek istediğim; e-sigara ile ilgili dünya literatüründe bildirilen sorunlar ve hastalıklardır.

Bunlar; akut solunum yetmezliği, zatürre (lipoid, akut eozinofilik, hipersensitivite),yaygın alveoler kanama, çoklu reaktif pulmoner nodüller, subakut bronşiolit, nikel ve metal alerjisi, sıvı alımından sonra ölümcül zehirlenme sayılabilir.

Ek olarak, cihazın patlamasına bağlı sorunlar var. Bunlar; ağız - dil - dudak yaralanmaları, diş kırılmaları ve yaralanmaları, kompleks yüz kırıkları, termal yaralanmalar, ve servikal kemikte kırılma rapor edilmiştir.

Amerika´da yapılan bir araştırmada ortaokul ve lise ögrencilerinde kullanım; 2011 yılında %0,6 ve %1,5 iken, 2017´de %3,3 ve %11,7 bildirilmiştir. Son olarak 2018 yılında ise %4,9 ve %20,8 bulunmuştur. Bu sorunun giderek arttığını net şekilde göstermektedir.

Dr. Aşkın Gülşen

Göğüs Hastalıkları, Klinik Immunoloji ve Alerji Anabilim Dalı

UKSH - Lübeck Üniversitesi, Almanya”

NOT: Dr. Gülşen’in bu konu ile ilgili yazdığı bilimsel görüşlere aşağıdaki linkten erişebilirsiniz (yayın basım aşamasında, ancak pre-print erişilebilir durumdadır)

Link: https://turkthoracj.org/en/health-hazards-and-complications-associated-with-electronic-cigarettes-a-review-164689

PDF: https://turkthoracj.org/en/health-hazards-and-complications-associated-with-electronic-cigarettes-a-review-164689

14 Kasım 2019

Elektronik sigaralar toplanmalı

Sigara yasakları, “elektronik sigara” denilen şeylere ilgiyi ve tutkuyu arttırdı ama görünen o ki, daha büyük sağlık sorunlarına yol açmaya başladı.

Her gün bunlarla ilgili haberler çıkıyor.

Neredeyse tütünü aratan sağlık sorunları her gün haber oluyor.

Peki niye?

Yanıt çok basit.

Elektronik sigara denilen felaketin hiçbir denetimi yok.

İçine koyulan likit bir madde ile kullananlara sigara içme hissiyatı veren bu rezil aletler ve sıvı içerikleri yıllarca her türlü denetimden, sağlık kontrolünden uzak serbestçe satıldılar.

Yapay olarak tatlandırılmış sıvısı da, bu sıvıyı tüketmekte kullanılan elektronik parçası da, hiçbir kontrole tabi tutulmadı.

Hiçbir teste tabi olmadı.

ABD’de bile mevzuatta olmadığı için FDA denetiminden dahi girmedi uzun süre.

Halen de dünyanın pek çok yerinde denetimi yapılmıyor, yapılamıyor.

Türkiye, akıllı bir kararla bu sigaraları baştan yasakladı.

Ancak yasak sadece kağıt üzerinde kaldı ve çok yaygın olmasa da epey bir kullanıcısı var.

Bu elektronik sigaraların “bilinmezlik”ten kaynaklanan çok büyük zararları olduğu artık aşikar.

Bunların kullanımının acilen yasaklanması şart.

Normal sigaranın toplum sağlığına verdiği zararların mali yükünü en azından üzerine koyulan vergilerle bir nebze olsun tahsil edebiliyoruz.

Elektronik sigara ise yasa dışı ve kullanım içi olarak çok daha büyük zararlar veriyor.

Yapılması gereken, görüldüğü yerde toplanması olabilir ancak!