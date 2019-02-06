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Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda taksiye müşteri gibi binen bir kadın, taksi sürücüsüne çevre yolu istikametine gitmesini söyledi. Çevre yoluna geldiklerinde İstanbul’a gitmek istediğini belirten kadın, taksi sürücüsü Barbaros Temel’in "Patronuma sormam gerekiyor" demesi üzerine kadın çantasından çıkardığı şok cihazıyla sürücüyü sersemletti. Daha sonra el frenini çeken kadın aracın anahtarını da alarak dışarıya çıktı. Taksi şoförünün "Hanımefendi yapmayın" sözlerine de aldırış etmeyen zanlı, boğazına bıçak dayadığı sürücüyü refüje düşürüp taksiyi alarak kaçtı.
OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ'NDE YAKALANDI
Taksi şoförünün ihbarı üzerine aracı takibe alan polis ekipleri, aracın İstanbul güzergahında olduğunu tespit etti. Durumun Yalova emniyetine ve jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine takibe alınan araç yarım saat sonra Osmangazi Köprüsü gişelerinde durduruldu. Kadın Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
DHA'nın haberine göre, Sebahat D., emniyet ekiplerine verdiği ifadede İstanbul'a gizli bir iş için gitmek istediğini söylediği öğrenildi. Sebahat D. ifadesinde taksicinin kendisini İstanbul'a götürmek istememesi üzerine aracın anahtarını taksicinin boğazına dayayarak aracı aldığını ve daha sonrasında oradan uzaklaştığını belirtti. Daha önceden uyuşturucu kullanmak ve uyuşturucu satmaktan sabıkası bulunan kadın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
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