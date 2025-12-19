MasterChef'te son takım oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Çağatay eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...