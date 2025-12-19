Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin ELEME POTASI BELLİ OLDU! MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık 2025 Cuma MasterChef All Star Altın Kupa eleme adayı kim oldu?

        19 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Mavi ve kırmızı takım haftanın 4. dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Son takım oyununda şefler yarışmacılardan, Türk Mutfağının klasik yemeklerini yorumlamasını istedi. Peki, "19 Aralık MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı?" İşte 19 Aralık Cuma MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2025 - 21:02 Güncelleme: 20.12.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        MasterChef'te son takım oyunu için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi MasterChef'te son dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Çağatay eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise yarışmacılar son takım oyununu kazanmak için tezgah başında tüm hünerlerini sergiledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 19 Aralık Cuma MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...

        2

        MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        MasterChef'te haftanın son dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.

        3

        MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Dilara bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        4

        MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

        Haftanın son eleme adayı Eda oldu.

        5

        MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

        MasterChef'te yeni haftanın takımları belli oldu.

        Mavi Takım

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Çağatay

        Barbaros

        Özkan

        Hakan

        Ayaz

        Batuhan

        Alican

        Tolga

        6

        Kırmızı Takım

        Dilara (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Eren

        Kerem

        Sezer

        Eda

        Erim

        Beyza

        Hasan

        7

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te Barış ve Semih elenen yarışmacılar oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Market kan gölüne döndü: 2 ölü!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Bölge bölge hava durumu... Sürücüler dikkat: Buzlanma, sis ve pus!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Motokuryeye evinin önünde 7 kurşun!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        Saran “şüpheli” sıfatıyla ifadeye çağırıldı
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        "Saygı gösterirlerse başka operasyon olmayacak"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Fenerbahçe, Joey Veerman ile anlaştı!
        Türkiye güzeli belli oldu
        Türkiye güzeli belli oldu
        İddianamede sarsıcı ifade
        İddianamede sarsıcı ifade
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Uçak kazasında hayatlarını kaybettiler
        Serbest bırakıldı
        Serbest bırakıldı
        Mert Günok yol ayrımında!
        Mert Günok yol ayrımında!
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        İCRYPEX’in sahibine müebbet istemi
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Cimbom'dan Andre hamlesi!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Hollywood ünlülerinden peş peşe açıklama: Lyme hastalığı
        Kış ne zaman başlar?
        Kış ne zaman başlar?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        2026'da altında ne bekleniyor?
        Çin'in gizli tutulan çip projesi
        Çin'in gizli tutulan çip projesi