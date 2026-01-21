Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi ELEME POTASI BELLİ OLDU! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor eleme adayı kim oldu?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de heyecan sürüyor. Mavi ve kırmızı takım, haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Son eleme adayının belirlendiği gecede, dokunulmazlığı kazanan takım günü kayıpsız tamamladı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden taraf ise eleme potasına giden yarışmacıyı belirledi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 21 Ocak Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 21 Ocak Çarşamba Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2026 - 20:26 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:04
        1

        Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Survivor son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı Bayhan ve Erkan oldu.

        4

        SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

        Survivor'da Eren, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacılar oldu.

        5

        SURVİVOR KİM ELENDİ?

        Survivor'da son olarak Dilan Çıtak oldu.

