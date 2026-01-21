Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...