Survivor'da 3. dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, Onur Alp eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise yarışmacılar dokunulmazlığı kazanmak için zorlu parkurda kıran kırana bir mücadelenin içine girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 21 Ocak Çarşamba Survivor Ünlüler ve Gönüllüler eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor son dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayı Bayhan ve Erkan oldu.