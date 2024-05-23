Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 23 Mayıs Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Mavi ve kırmızı takım haftanın üçüncü ve son dokunulmazlığını kazanmak için karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi kaybeden ekip, haftanın üçüncü ve son eleme adayını belirleyecek. İşte 23 Mayıs 2024 Perşembe Survivor All Star dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. 22 Mayıs akşamında yayınlanan bölümde Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Damla eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? 25 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı
SURVİVOR'DA HAFTANIN 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Nefise olurken, dördüncü ve son eleme eleme adayı Batuhan oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Özgür
Damla
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.