Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. 22 Mayıs akşamında yayınlanan bölümde Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, Damla eleme potasına giden ikinci isim olmuştu. Survivor yeni bölümde ise yarışmacılar dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunun kim kazandı? 25 Mart Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...