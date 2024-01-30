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        Haberler Televizyon ELEME POTASI NETLEŞTİ! Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak 2024 Survivor All Star haftanın eleme adayı kim oldu?

        Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?

        Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Hatırlanacağı gibi Bozok'un sakatlığı sebebiyle Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme yapılmamıştı. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği kadar, eleme potasına giden yarışmacılar da merak konusu oldu. İşte 30 Ocak Survivor All Star son dokunulmazlığı kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2024 - 00:29 Güncelleme: 31.01.2024 - 00:29
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        1

        Survivor'da heyecan 4. dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Survivor'da bu hafta mavi ve kırmızı takıma yedeklerden iki isim katıldı. Kırmızı takıma Mustafa Kemal, mavi takıma ise Dora dahil edildi. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip takım oylaması sonucunda eleme adayını belirledi. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...

        2

        30 OCAK 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

        Dördüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.

        3

        SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

        Haftanın son eleme adayı dokunulmazlık oyununu, kaybeden mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Berna oldu.

        4

        Bu haftanın eleme adayları

        Kardeniz

        Pınar

        Aysu

        5

        SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM

        Ogeday Girişken

        Yiğit Poyraz

        Seda Ocak

        Yunus Emre

        Damla Can

        Begüm Yücetan

        Yasin Obuz

        Sahra Işık

        Hakan Hatipoğlu

        Nefise Karatay

        Furkan Kızılay

        Dora

        6

        SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM

        Nagihan Karadere

        Nihat Altınkaya

        Bozok Gören

        Turabi Çamkıran

        Gizem Memiç

        Sercan Yıldırım

        Pınar Saka

        Aleyna Kalaycıoğlu

        Berna Gözbaşı

        Ersin Korkut

        Merve Aydın

        Özgür Tetik

        Mustafa Kemal

        7

        SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

        Survivor'da ikinci hafta adaya veda eden isim Seda oldu.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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