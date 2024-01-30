Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?
Survivor All Star'da son dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı birbirinden zorlu parkurların olduğu Survivor'da, mavi ve kırmızı takım 4. dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Hatırlanacağı gibi Bozok'un sakatlığı sebebiyle Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme yapılmamıştı. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği kadar, eleme potasına giden yarışmacılar da merak konusu oldu. İşte 30 Ocak Survivor All Star son dokunulmazlığı kazanan takım...
Survivor'da heyecan 4. dokunulmazlık oyunu ile sürüyor. Survivor'da bu hafta mavi ve kırmızı takıma yedeklerden iki isim katıldı. Kırmızı takıma Mustafa Kemal, mavi takıma ise Dora dahil edildi. Bu akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip takım oylaması sonucunda eleme adayını belirledi. Dokunulmazlığı kazanan ekip ise geceyi kayıpsız geçirdi. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 30 Ocak Survivor All Star eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor eleme adayları...
30 OCAK 2024 SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?
Dördüncü dokunulmazlığı kırmızı takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Haftanın son eleme adayı dokunulmazlık oyununu, kaybeden mavi takım arasında yapılan oylama sonucunda belli oldu. Oylama sonucunda haftanın son eleme adayı Berna oldu.
Bu haftanın eleme adayları
Kardeniz
Pınar
Aysu
SURVIVOR ALL STAR MAVİ TAKIM
Ogeday Girişken
Yiğit Poyraz
Seda Ocak
Yunus Emre
Damla Can
Begüm Yücetan
Yasin Obuz
Sahra Işık
Hakan Hatipoğlu
Nefise Karatay
Furkan Kızılay
Dora
SURVIVOR ALL STAR KIRMIZI TAKIM
Nagihan Karadere
Nihat Altınkaya
Bozok Gören
Turabi Çamkıran
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Pınar Saka
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Gözbaşı
Ersin Korkut
Merve Aydın
Özgür Tetik
Mustafa Kemal