Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Mayıs Cumartesi Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor'da adım adım finale gidilirken, heyecanın dozu artıyor. Eleme gecesinde Dilşah adaya ve hayallerine veda eden isim olurken, haftanın ilk gitme adayı gecenin sonunda belli oldu. Bu kapsamda Gönüllüler ve All Star takımı haftanın ilk dokunulmazlığını kazanmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da heyecan haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Eleme gecesine Dilşah'ın vedası yarışmaya damga vurdu. Survivor'un yeni bölümünde ise takımlar, dokunulmazlık oyununu kazanıp günü kayıpsız tamamlamak için zorlu parkura çıktı. Peki, "Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'da yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Aycan oldu.