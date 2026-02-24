Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?
Survivor Ünlüler Gönüllüler'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Tansiyon ve rekabetin her geçen gün arttığı yarışmada, ada koşulları ve parkurlar yarışmacıları zorlamaya devam ediyor. Mavi ve kırmızı takımın karşı karşıya geldiği gecede dokunulmazlığı kaybeden takım, ada konseyinde eleme potasına gidecek ikinci yarışmacıyı belirledi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Şubat Survivor eleme adayı kim oldu? İşte 24 Şubat Salı Survivor'da dokunulmazlık oyununu kazanan takım...
Survivor'da heyecan sürüyor. Hatırlanacağı gibi son olarak dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanırken, gönüllüler takımından Beyza eleme potasına giden yarışmacı olmuştu. Survivor yeni bölümünde ise dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Rakibine üstün gelen taraf dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, "Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 24 Şubat Salı Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da 2. dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'de haftanın 2. eleme adayı Seda oldu.
KIRMIZI TAKIM'DA KİMLER VAR?
Bayhan, Deniz Çatalbaş, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Mert Nobre, Meryem Boz, Murat Arkın, Seren Ay Çetin, Serhan Onat, Büşra Yalçın, Can Berkay Ertemiz, Seda Albayrak.
MAVİ TAKIM'DA KİMLER VAR?
Ramazan Sarı, Beyza Gemici, Engincan Tura, Eren Semerci, Gözde Bozkurt, Lina Hourieh, Nisanur Güler, Onur Alp Çam, Nefise Karatay, Osman Can Ural.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Düello'yu kaybeden isim ise Eren oldu. Kader konseyinde ise Eren oy çokluğu ile adaya veda etti.