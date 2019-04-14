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Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. 14 Nisan Eleq ipucu sorusu Instagram'dan, "Kişisel gelişim kitabı olan İnsan Mühendisliği'nin yazarı Nüvit Osmay'ın kurduğu okul hangisidir biliyor musunuz?" şeklinde yayınlandı. Eleq bu akşam 20.00'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Eleq ipucu cevabı haberimizde...
ELEQ İPUCU CEVABI
14 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı: DÜŞÜN KONUŞ DİNLE OKULU
ELEQ İPUCU SORUSU: NÜVİT OSMAY'IN KURDUĞU OKUL DÜŞÜN KONUŞ DİNLE OKULU
NÜVİT OSM AY, Türkiye'de modern başarı kültürünün üreticilerinden biridir. Amerikalı yazar Dale Carnegie'nin kurslarına katılmış, eğitmenlik sertifikası almıştır. Daha sonraki yıllarda Türkiye'de bu programa kendi yorumunu da katarak Düşün, Konuş, Dinle (DKD) Okulu'nu kurmuştur. Bu okulun kurslarına katılan binlerce kişi çok iyi yerlere gelmiştir. Nüvit Osmay, 1970-1980 döneminde TÜBİTAK'ın Bilim Teknik dergisinin yayın yönetmenliğini yapmış, bu derginin tirajını 15.000'den devralıp 95.000'e çıkarmıştır.
İnsan mühendisliği, Türkiye'nin bir kişisel gelişim ve yönetim kılavuzu klasi-ğidir. Kitap Nüvit Osmay'ın telif ve tercüme makalelerinden oluşmaktadır. Zengin içeriğiyle Türkçenin en çok alıntı yapılan, eserlerinden biri olmuştur. İnsan Mühendisliği'nin bir özelliği de modern yönetim, eğitim ve kişisel gelişim öğreti ve uygulamalarını Türkçeye kazandıran ilk eserlerden biri olmasıdır. Kapsamının genişliğini ve içeriğinin zenginliğini anlamak için 'içindekiler' kısmına bakılması yeterlidir.
"Uzanıp rastgele bir sayfa açmak ve okumak, insana öyle keyif veriyor; hem öyle şeyler kazandırıyor ki... Bu kitabı anlattım size uzun uzun. Alıntılar yaparak tanıttım... Yatağınızın başucunda bu kitap yoksa eğer, inanın çok şey kaybediyorsunuz. Gidin bir alın, karıştırın sayfalarını, ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu kitap her evde olmalı..."
Hıncal Uluç
Sabah gazetesi
"Nüvit Osmay'ı 1930'larda 'Yeni Adam'ı çıkarırken tanımaya başladım... Renkli üslubu bu son eserini herkesin okuması gereken değerli bir kitap yapmıştır."
Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu
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