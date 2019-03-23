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Eleq ipucu 23 Mart sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; 1974 yapımı Metin Erksan Türk korku filmi hangisidir? sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 23 Mart ipucu sorusu ve cevabı...
ELEQ İPUCU SORUSU 23 MART
Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:
Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da
Ödül ise; 20.000 TL
ELEQ İPUCU SORUSU 23 MART CEVABI: ŞEYTAN
Şeytan, (The Turkish Exorcist) 1973 tarihli ABD yapımı Şeytan filminin Türk versiyonudur. Metin Erksan'ın yönettiği film Drakula İstanbul'da gibi Türk korku filmi sinemasının ilk örneklerindendir.
Şeytan Filmi Konusu
Gül ve annesi zengin yaşamları olan bir ailedir. Gül'ün annesi ve babası ayrılmanın eşiğine gelmiştir. Gül'ün annesi ile Ekrem evlenmek istemektedir. Ama anne Ekrem ile evlenmeyi fazla düşünmemektedir. Gül'ün doğum günü olur. Gül'ün babası bu doğum gününe gelemez. Yine anne baba arasında şiddetli tartışmalar yaşanır. Gül bu sırada psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Doktorlarla birlikte bir imam, Gül'e ne olduğunu anlamaya çalışırken sonunda Gül'ün içine şeytan girdiğini anlayacaklardır. İmam ile Tuğrul Bilge, Gül'ün içine giren şeytanı çıkarmak için bir uğraşa gireceklerdir. Şeytan, Tuğrul Bilge'yi yanıltmak için çeşitli oyunlar oynasa da imam sayesinde bu oyunları boşa çıkacaktır. Şeytan, Gül'ün bedeninden çıktığında, Tuğrul Bilge'nin bedenine girer. Şeytan, bedenini esir almadan Tuğrul Bilge kendini camdan atar ve ölür. Şeytan ise yine azamlar dünyasına döner. Gül bu yaşananları hatırlamaz ve eski neşesine tekrar döner.
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