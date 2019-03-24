Eleq ipucu 24 Mart sorusu yayınlandı. Eleq ipucu olarak; "Uyuşamayız seninle yollarımız ayrı/Sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi" dizelerini yazan şair kimdir?" sorusu eleq yarışmacılarına yöneltildi. Bu akşam saat 20.00'da oynanacak eleq ipucu yarışmasına sayılı dakikalar kaldı. İşte, Eleq 24 Mart ipucu sorusu ve cevabı...

ELEQ İPUCU SORUSU 24 MART

Eleq resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Eleq İpucu bu akşam saat 20.00'da

Ödül ise; 40.000 TL

ELEQ İPUCU SORUSU 23 MART CEVABI: ORHAN VELİ KANIK

Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Melih Cevdet Anday ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Orhan Veli Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı.

36 yıllık yaşamına birçok şiri, hikaye, deneme, makale ve çeviri sığdıran Orhan Veli Kanık, eserleriyle Türk Edebiyatı'nın unutulmazları arasında yer aldı.

Orhan Veli Kanık, 14 Kasım 1950 günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken fenalık geçiren şair hastaneye kaldırıldı. Beyinde damar çatlaması yüzünden başlayan rahatsızlığın sebebi doktor tarafından anlaşılamadı ve Kanık'a alkol zehirlenmesi teşhisiyle tedavi uygulandı ancak beyin kanaması geçirdiği sonradan anlaşıldı. Aynı akşam sekizde komaya giren şair gece 23.20'de komadan çıkamayarak Cerrahpaşa Hastanesi'nde hayata veda etti.