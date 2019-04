17 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. Eleq ipucu sorusu Instagram'dan, "Zodyak’ta Kova ile Koç arasında doğanları etkileyen, Ekvator'a çok yakın konumlanan takımyıldızın adını biliyor musunuz eleqseverler?" şeklinde yayınlandı. Eleq ipucu cevabı haberimizde...

17 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı: BALIK

Sabır, eli açıklık ve duyarlılık bu burçta doğan kişilerin en önemli nitelikleridir. Büyük bir inandırma yetenekleri vardır. Dürüst, vicdan sahibi, sadık ve uysaldırlar. Her çevreye kolayca uyabilirler. Genellikle hayal dünyasında yaşarlar. Yaşam görüşleri ciddi fakat gerçekçi değildirler. Balık burcu, diğer burçlar arasında dış etkenlerden en çok etkilenen kişilerdir. Düş dünyasında, öylesine mutludur ki, bazen onun aptal olduğunu bile düşünebilirsiniz. Ama, zannettiğinizden daha akıllı ve kurnazdır. Sinirli yapısını gizli bir sakinlikle örterken, herkesin seçtiği özel bir kişi olmanın hayallerini kurarlar. Yaşam onun için ürkütücü ve korkunçtur..Balık burcu insanını dışarıdan gözlemleyenler; duygusal yapısının bir aşk acısına dayanamayacağını zannederler ve kötü haberi hemen vermek istemezler. Aslında, kırılgan görüntüsünün altında güçlü bir kişilik yatar. Göz yaşlarını kısa sürede kurutur ve mendillerini bir kenara atarak, yeni bir yaşamın içinde kendini bulur. Onları teselli edecek o kadar kişi bulunur ki; yeni bir aşk acısı kapısını çalıncaya kadar, hayatını istediği gibi yaşar. Duygusal kırıklıklar pes etmelerine yetmez ve bir sürü yarım kalmış aşkıyla birlikte bir dolu anlatılacak anılarıyla yaşamını tamamlar.

Balık etinde olup kol ve bacakları kısadır. Soluk tenli, açık kahverengi gözlü, uykulu gibi mahmur gözleri vardır. Kilo almaya meyillidirler. Yaşı ilerlediği zaman alın açılır ve şakaklardan beyazlamaya başlar. Her şeye çok çabuk ağladıkları için, gözleri hep nemlidir. Balıklar son derece hassas insanlardır. Kendi dünyalarında yarattıkları fanteziler ve gerçekler arasında sıkışır kalırlar. Zodyak’ın en melankolik burcudur. Kafalarına taktıkları bir problemleri varsa, çevrelerinden kopuk yaşarlar. Sürekli uykusuzluk çekerler. Sinirleri çok hassas oldukları içinde çok çabuk yıpranırlar. Alkol ve uyuşturucuya karşı dayanıksız bir yapıları olmasına rağmen, her fırsatta bu tür şeylere sığınabilirler. Yıllardır yapılan astrolojik araştırmalara göre; intihar vakaların çoğu balık insanlarında rastlanmıştır. Psikologlara en çok giden kişilerin de balık insanları olduğu saptanmıştır. Kış mevsimi balıklar için çok zor geçer. Soğuk algınlığına çabuk yakalanmaları, tüm mevsimi ellerinde mendil ile geçirmelerine neden olur. Ayakları çok hassas olduğu için, en küçük bir üşütmede karın ağrısı çekerler ve çok çabuk yatağa düşerler.