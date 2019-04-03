Eleq ipucu sorusu cevabı belli oldu. 3 Nisan Eleq ipucu sorusu Instagram'dan, "Sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe'un yönettiği "Son Umut" filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?" şeklinde yayınlandı. Eleq her akşam saat 20.00'da takipçileri ile buluşuyor. Tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılarına 15.000 TL değerindeki para ödülünü bölüştürüyor.

ELEQ İPUCU SORUSU- 3 NİSAN

Sevgili eleqseverler nasıllar?

Peki, sinema meraklıları burada mı? Russell Crowe'un yönettiği "Son Umut" filminde Cem Yılmaz'ın söylediği şarkının ismi nedir, biliyor musunuz?

ELEQ İPUCU CEVABI

3 Nisan Eleq ipucu sorusu cevabı: HEY ONBEŞLİ





SON UMUT FİLMİNDE CEM YILMAZ'IN SÖYLEDİĞİ ŞARKI

Avustralyalı bir çiftçi olan Connor (Russell Crowe),1919 yılında Çanakkale Savaşı'nın ardından Türkiye'ye gelir. Gelibolu'da savaşta kaybolan üç çocuğunu bulmak için arayışa koyulur. Bu hikayede ona yardımcı olmaya çalışan Binbaşı Hasan (Yılmaz Erdaoğan) ve Çavuş Cemil(Cem Yılmaz) ile meyhaneye gider ve Cem Yılmaz Hey Onbeşli şarkısını seslendirir.