        Elhamra Sahnesi'nde Mozart gecesi

        Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak akşamı Elhamra Sahnesi'nde Mozart'a adanan özel konseriyle müzikseverlerle buluştu. Konserin ilk bölümünde sahne alan genç piyanist Nehir Özzengin, Mozart'ın dramatik yapısıyla öne çıkan Piyano Konçertosu No. 20 yorumuyla büyük beğeni topladı

        Giriş: 16.01.2026 - 20:41 Güncelleme: 16.01.2026 - 20:41
        Elhamra Sahnesi'nde Mozart gecesi
        Olten Filarmoni Orkestrası, 14 Ocak akşamı Elhamra Sahnesi’nde müzik tarihinin en büyük bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’a adanan özel konseriyle dinleyicilere unutulmaz bir klasik müzik akşamı yaşattı. Sanatsal düzeyi yüksek icralar kadar, sahnede yaşanan duygu yüklü anlar da gecenin hafızalara kazınmasını sağladı.

        Genç virtüözden güçlü Mozart yorumu

        Konserin ilk bölümünde sahne alan genç piyanist Nehir Özzengin, Mozart’ın dramatik yapısıyla öne çıkan Piyano Konçertosu No. 20 yorumuyla Elhamra Sahnesi’nde büyük beğeni topladı. Yaşına rağmen sergilediği olgun yorum, teknik hâkimiyet ve sahne duruşu, dinleyicilerden uzun süreli alkış aldı. Özzengin’in performansı, gecenin ilk bölümünde salonun enerjisini belirleyen en güçlü anlardan biri oldu. Özzengin, konser sonrası yaptığı konuşmasında 7 yaşından bu yana müzik yolculuğunda önünü açan Olten Sanat Müzik Direktörü Akgün Çavuş’a ve Olten Ailesi’ne; Olten Filarmoni Sanat Okulu öğretmenlerinden hocası Utku Yazıcı’ya teşekkür etti.

        “Jüpiter” ile görkemli final

        Konserin ikinci bölümünde Olten Filarmoni Orkestrası, Mozart’ın senfonik repertuarındaki en görkemli eserlerden biri kabul edilen 41. Senfoni “Jüpiter” ile sahnedeydi. Orkestrayı yöneten Şef Jurjen Hempel, net yorumu ve güçlü dramatik kurgusuyla eserin mimarisini etkileyici bir bütünlük içinde ortaya koydu.

        Orkestra ile şef arasındaki uyum, özellikle final bölümünde dinleyicilerden uzun süreli ve coşkulu alkış aldı. Olten Filarmoni Orkestrası’nın disiplinli icrası, Mozart yorumlarındaki profesyonel çizgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

        Orkestranın bir sonraki konseri, 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleşecek “Sevgililer Günü Özel Konseri” olacak. Şef Tolga Taviş yönetimindeki bu özel gecede, dünyaca ünlü gitar virtüözü Petrit Çeku solist olarak sahnede yer alacak.

        #Olten Filarmoni Orkestrası
