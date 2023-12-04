Elif Yakarçelik'ten konser Birçok başarılı yapımın uygulayıcı yapımcısı olan Elif Yakarçelik'in kariyerinin diğer penceresinde müzisyenlik bulunuyor. Yakarçelik, yeni konserinde dinleyicilerine Maximum Uniq'den seslenecek

Sinema ve televizyonun sektörünün ünlü uygulayıcı yapımcı Elif Yakarçelik, aynı zamanda bir ünlü de bir müzisyen.

Elif Yakarçelik, sinema ve televizyon sektörünün başarılı yapımları; 'Ayrılsak da Beraberiz', 'En Son Babalar Duyar', 'Çocuklar Duymasın', 'Karım ve Annem', 'Erkek Tarafı', 'İki Arada Aşk', 'Daha Neler', 'Aman Annem Görmesin', 'Benim Annem Bir Melek', 'Yaban Gülü', 'Şen Yuva', "5’er Beşer", 'Huzurum Kalmadı', 'İnsanlar Alemi', 'Analı Oğullu', 'Dedemin Fişi', 'Cici Babam' ve 'Güldür Güldür Show'un uygulayıcı yapımcılığını üstlendi.

2017'de Caz türündeki 'Geçici' adını verdiği albümüyle kariyerine farklı kulvarda bir pencere daha açan Elif Yakarçelik, 6 yıl içinde 2 albüm ve 4 tekli çalışmaya imza attı. Yakın zamanda ‘Git Bir An Önce’yi adlı teklisini yayınlayan Yakarçelik, dinleyicilerine konserlerle de ulaşıyor. O konserlerden biri, 11 Aralık Pazartesi günü Maximum Uniq’de olacak.