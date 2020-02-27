Acun Ilıcalı sunumuyla TV8 ekranlarındaki Survivor yarışmasının bu yılki yarışmacılarından olan Elif Yıldırım Gören hakkında detaylı olarak araştırma yapılıyor. Peki Elif Yıldırım Gören kimdir? Kaç yaşında? Boyu Kaç? Burcu ne? Elif hakkında merak edilen tüm bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını yazımızda bulacaksınız.

400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucu olarak tanıdığımız Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında, Bursa’nın İznik ilçesinde hayata merhaba dedi. 30 yaşındaki Gören, kova burcu kadınıdır. 1.70 boyunda, 55 kilo olan Elif, gerek düzgün fiziği gerekse uzun boyuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Fausto Ribeiro ve Kemal Şencan tarafından yönetilen Enka spor kulübünde üye olan Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan milli atletizm takımı üyelerinden en genci olarak karşımıza çıktı.

Kısa bir süre önce başlayan Survivor yarışmacısı olan Elif, rakiplerini çok zorlayacağa benziyor. Elif Yıldırım Gören’e başarılar diliyor, heyecan dolu Survivor yarışmasını kaçırmadan takip etmenizi tavsiye ediyoruz.