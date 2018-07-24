Elimi Bırakma ilk bölümüyle Pazar akşamı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluştu. Dizinin ilk bölümünün ardından 2. bölümden görüntülerin yer aldığı Elimi Bırakma 2. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Zengin bir hayat sürerken birden bire her şeylerini kaybeden 2 gencin yollarının keşismesini konu alan dizinin oyuncu kadrosu ve bölüm detayları haberimizde.

ELİMİ BIRAKMA 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

ELİMİ BIRAKMA İLK BÖLÜM ÖZETİ

Sahip olduğu tüm değerleri bir gecede kaybeden Azra ile benzer kaderi paylaştıkları Cenk’in yollarının kesişmesiyle başlayan hikaye, İnsanın dönüp gidebileceği bir evinin, ailesinin olması dünyanın en büyük hazinesi” mottosu ile hareket ederek, aile bağlarının önemini bir kez daha seyircinin gözleri önüne serecek.

ELİMİ BIRAKMA OYUNCU KADROSU

Yapımcılığını Üs Yapım’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sadullah Celen otururken, senaryosunu ise Nilüfer Aydın ve Volkan Yazıcı kaleme aldı.

Senaryosu kadar güçlü oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizide Alina Boz, Alp Navruz, Seray Gözler, Dolunay Soysert, Cemre Gümeli, Burak Tamdoğan, Gökçe Yanardağ, Ertuğrul Postoğlu, Ebru Aykaç, Batuhan Ekşi gibi başarılı isimler rol alıyor.

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