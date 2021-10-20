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Elit İşcan'a Hamlet afişinde örtü! Elit İşcan kimdir? Elit İşcan kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

Dijital yayın platformu Gain'in yeni dizisi Hamlet'te Erdal Beşikçioğlu ile birlikte başrolü üstlenen Elit İşcan sosyal medyanın gündeminde. Bağımsız sinemanın tanıdık yüzlerinden Elit İşcan'ın hayatı ve dizileri araştırılıyor. Elit İşcan kimdir? Elit İşcan kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

Elit İşcan'a Hamlet afişinde örtü! Elit İşcan kimdir? Elit İşcan kaç yaşında? İşte hayatı ve dizileri

Gain'in yeni dizisi Hamlet'in sokaklara asılan afişinde yapılan değişiklik sosyal medyada çok konuşuluyor. Gain'in sosyal medya hesaplarında paylaşılan afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokaklardaki afişlerde üzerinde bir örtü bulunması dikkat çekti.

ELİT İŞCAN KİMDİR?

Dizi ve sinema oyuncusu Elit İşcan, 12 Ocak 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Elit İşcan'ın babası Mimar, annesi ise bilgisayar programcısıdır. Bugün 27 yaşında olan Elit İşcan, İstanbul Kemer Koleji'nde okudu.

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İlk filmi olan Beş Vakit ile oyunculuk hayatı başlayan Elit İşcan'ın sinema yolculuğu Yönetmen Reha Erdem'in okula gelerek öğrenciler arasında yaptığı seçmeler sonucunda Beş Vakit filminde rol almasıyla başladı.

İlk defa 2006 yapımı bu filmde rol alan Elit İşcan'ın asıl büyük kitleler tarafından tanınması Küçük Kadınlar dizisiyle oldu.

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Televizyon ekranlarından çok sinema ekranlarında görülen Elit İşcan'ın ikinci film projesi de yine Reha Erdem'in yönettiği 2008 yapımı Hayat Var filmi oldu. Bu filmdeki oyunculuğuyla SİYAD Ödülleri'nde Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülüne aday gösterildi. 2015'te Deniz Gamze Ergüven'in yönettiği Mustang filminde oynadı. Film 2016 yılı için Fransa'nın Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü adayı oldu.

ELİT İŞCAN'IN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Yıl Başlık Rol Notlar
2006 Beş Vakit Yıldız Umut Veren Genç Kadın Oyuncu - 13. Altın Koza Film Festivali, 2006[1]
Mansiyon - 12. Nürnberg Türkiye / Almanya Film Festivali, 2007[6]
2008 Hayat Var Hayat Genç Cadı - 12. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali, 2009[7]
En İyi Genç Yetenek - 3. Yeşilçam Ödülleri, 2010[8]
Adaylık - Cahide Sonku En İyi Kadın Oyuncu Performansı Ödülü, SİYAD Ödülleri, 2009[3]
2008-2010 Küçük Kadınlar Bilge Gezici TV dizisi
2009 Dersimiz: Atatürk Küçük Afet İnan
2009 Ölü Yaprak Vuruşu Nurhan Güneyli
2012 Taş Mektep Mina
2013 A.Ş.K. Semra TV dizisi
2015 Mustang Ece 21. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri Seçici Kurul Özel Ödülü
2018 Yaşamayanlar Ayşe İnternet Dizisi
2019 Kurşun Zeynep TV dizisi - Birinci bölümde konuk oyuncu olarak oynadı.

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