        Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

        Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Giriş: 10.10.2025 - 07:05 Güncelleme: 10.10.2025 - 07:07
        Elmadağ'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
        Elmadağ'da Hasanoğlan Organize Sanayi Bölgesi'nde gece saatlerinde, geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve çok sayıda itfaiye ve su tankeri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yangın, itfaiye ekipleri ve iş makineleriyle yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

        İtfaiye ekipleri, alevlerden etkilenen alanlarda soğutma yaptı.

