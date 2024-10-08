Elmalı'da 10 mahalleye sondaj suyu

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Elmalı ilçesinin kırsal mahallelerinde yaşanan içme suyu problemini ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen yıl başlatılan sondaj çalışmaları ile 8 mahallenin içme suyu problemi çözülürken, susuzluk yaşayan 10 mahalleye daha yeni kuyular açılıyor. Eskihisar Mahallesi'nde başlayan sondaj çalışmalarında 71 metrede su bulunurken ekipler Salur Mahallesi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Salur Mahallesi'nin ardından içme suyu sondaj çalışmaları Düdenköy, Göltarla, Kızılca, Çaybaşı, Pirhasanlar, Tavullar, Beyler ve Sarılar mahallesinde devam edecek.

REKLAM Elmalı'da gerçekleşen sondaj çalışmalarına ilişkin bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ASAT Şube Müdürü Bilal Bayram şunları söyledi: "Son yıllarda yağışların azalmasıyla yaşanan kuraklıktan ilçemizde ne yazık ki oldukça etkilendi. Bu nedenle içme suyunun yetersiz kaldığı mahallelerimizin sayısı artıyor. Bu nedenle içme suyu sağlamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü olarak 10 mahallemizi kapsayan sondaj çalışmalarımıza başladık. Eskihisar mahallemizde son derece verimli bir kaynağa ulaştık. Saniyede 6 litre su elde edeceğiz."

Bölgede kontrolsüz sulamadan kaynaklanan su sıkıntıları yaşandığını belirten Bayram, vatandaşlara uyarılarda bulundu: "Yer altı kaynaklarımızın azalmasının nedenleri arasında hızla artan seracılık ve kontrolsüz sulama var. Bölgemizde giderek artan bir örtü altı üretim var. Neredeyse her seranın başında bir kuyu mevcut, dokuz tane sondaj kuyusu açmış seralar var. Suyumuzun her damlasının değerini çok iyi bilmeliyiz. ASAT olarak kontrolsüz, vahşi su kullanımına ilişkin vatandaşlarımızı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Damlama sulamaya yönlendirerek tasarrufa teşvik ediyoruz."