Elmalı turta tarifi: Elmalı turta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kokusuyla evi saran, çay saatlerinin vazgeçilmezi olan elmalı turta, klasikleşmiş bir tarif olmasının yanında "tam kıvamında" yapıldığında pastane lezzetini aratmayan bir sonuç verir. Tarçınla birleşen elma harcı, ağızda dağılan hamur ve üzerindeki pudra şekeriyle elmalı turta; hem misafir sofralarında hem de evde pratik bir tatlı arayanlar için güçlü bir seçenek olarak öne çıkar. Özellikle kıtır hamur–yumuşak iç harç dengesini yakalamak, elmalı turtanın en kritik noktasıdır. Bu yazımızda, evde kolayca uygulayabileceğiniz detaylı elmalı turta tarifi, ölçüler, püf noktaları ve servis önerileri yer alıyor.
Elmalı turta için malzemeler
Hamuru için (26 cm turta kalıbı / 1 büyük turta)
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı pudra şekeri
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilin
3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)
Hamurun kıvamı: Ele yapışmayan, yumuşak ama toparlanan bir hamur olmalı.
Elmalı iç harç için
4–5 adet orta boy elma
1 su bardağı toz şeker (elmaların tatlılığına göre azaltılabilir)
1–2 tatlı kaşığı tarçın
1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı ama çok yakışır)
1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; harca parlaklık ve aroma verir)
Üzeri için
Pudra şekeri (servis öncesi)
İsteğe bağlı: file badem, ceviz kırığı, tarçın serpiştirme
Elmalı turta nasıl yapılır?
1) Elmalı iç harcı hazırlayın
Elmaları soyun ve rendeleyin (isterseniz çok minik küp de doğrayabilirsiniz; harç daha diri kalır).
Rendelediğiniz elmaları bir tavaya alın. Üzerine şekeri ekleyin.Orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin. (Yaklaşık 8–10 dakika)
Ocaktan aldıktan sonra tarçını ekleyin.
Ceviz kullanacaksanız bu aşamada ilave edin ve karıştırın.
Harcı soğumaya bırakın.
Hamuru yoğurun
Geniş bir yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurtayı alın.
Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin.
Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.
Hamur ele yapışmayan bir kıvam alınca yoğurma işlemini bitirin.
Püf: Un miktarı markaya göre değişebilir. Bu yüzden “kontrollü un” en önemli detaydır.
Turtayı şekillendirin
Hamurun yaklaşık ⅔’ünü ayırın, kalan ⅓ kısmını üst şeritler için ayırın.
Büyük parçayı turta kalıbına bastırarak yayın. Kenarlara doğru yükseltin (duvar oluşturun).
Elmalı harcı tabana eşit şekilde yayın.
Kalan hamurla rulo yapıp şeritler halinde kesin ve harcın üzerine kafes (örgü) görüntüsü verecek şekilde dizin.
Alternatif: Üst için şerit yerine hamuru rendeleyerek de kapatabilirsiniz. Bu yöntem daha pratik ve “kurabiye dokulu” bir üst katman verir.
Pişirme
Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar) yaklaşık 30–40 dakika pişirin.
Üstü hafif kızarınca fırından çıkarın.
Dinlendirme ve servis
Turtayı fırından çıkarınca hemen kesmeyin.
Oda sıcaklığında 15–20 dakika dinlendirip toparlanmasını bekleyin.
Servis öncesi üzerine pudra şekeri serpin.
Elmalı turta püf noktaları (pastane kıvamı için)
Elmalı harcı mutlaka suyunu çekmiş olmalı. Sulu harç hamuru ıslatır, taban hamurlaşır.
Hamuru fazla yoğurmayın; çok yoğurulan hamur sertleşebilir.
Şeker miktarını elmanın cinsine göre ayarlayın. Tatlı elma kullanıyorsanız şekeri azaltabilirsiniz.
Daha yoğun aroma için tarçına çok az muskat rendesi ekleyebilirsiniz (abartmayın).
Hamuru 10–15 dakika buzdolabında dinlendirmek, daha kolay şekil almasını sağlar.
Servis önerileri
Ilık elmalı turtanın yanında bir top vanilyalı dondurma çok yakışır.
Çay saatleri için klasik servis: pudra şekeri + tarçın serpiştirme.
Daha “pastane” sunumu için: yanında krem şanti veya kaymak.
Elmalı turta; kolay malzemelerle hazırlanabilen, doğru teknikle yapıldığında kıtır hamuru ve tarçınlı elma harcıyla efsane bir lezzete dönüşen klasik bir tarif. Harcın suyunu çekmesi, hamurun ele yapışmayan yumuşak kıvamda olması ve turtanın piştikten sonra dinlendirilmesi; bu tarifte sonucu doğrudan belirleyen üç temel adımdır. Bu püf noktalarına dikkat ederek evde tam ölçülü ve bol aromalı bir elmalı turta hazırlayabilirsiniz.