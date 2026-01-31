Elmalı turta için malzemeler

Hamuru için (26 cm turta kalıbı / 1 büyük turta)

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

3 – 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Hamurun kıvamı: Ele yapışmayan, yumuşak ama toparlanan bir hamur olmalı.

Elmalı iç harç için

4–5 adet orta boy elma

1 su bardağı toz şeker (elmaların tatlılığına göre azaltılabilir)

1–2 tatlı kaşığı tarçın

1 çay bardağı dövülmüş ceviz (isteğe bağlı ama çok yakışır)

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı; harca parlaklık ve aroma verir)

Üzeri için

Pudra şekeri (servis öncesi)

İsteğe bağlı: file badem, ceviz kırığı, tarçın serpiştirme

Elmalı turta nasıl yapılır?

1) Elmalı iç harcı hazırlayın

Elmaları soyun ve rendeleyin (isterseniz çok minik küp de doğrayabilirsiniz; harç daha diri kalır).

Rendelediğiniz elmaları bir tavaya alın. Üzerine şekeri ekleyin.Orta ateşte elmalar suyunu salıp çekene kadar karıştırarak pişirin. (Yaklaşık 8–10 dakika)

Ocaktan aldıktan sonra tarçını ekleyin.

Ceviz kullanacaksanız bu aşamada ilave edin ve karıştırın.

Harcı soğumaya bırakın. Hamuru yoğurun Geniş bir yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, pudra şekeri ve yumurtayı alın. Vanilin ve kabartma tozunu ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun. Hamur ele yapışmayan bir kıvam alınca yoğurma işlemini bitirin. Püf: Un miktarı markaya göre değişebilir. Bu yüzden “kontrollü un” en önemli detaydır. Turtayı şekillendirin Hamurun yaklaşık ⅔’ünü ayırın, kalan ⅓ kısmını üst şeritler için ayırın. Büyük parçayı turta kalıbına bastırarak yayın. Kenarlara doğru yükseltin (duvar oluşturun). Elmalı harcı tabana eşit şekilde yayın. Kalan hamurla rulo yapıp şeritler halinde kesin ve harcın üzerine kafes (örgü) görüntüsü verecek şekilde dizin. Alternatif: Üst için şerit yerine hamuru rendeleyerek de kapatabilirsiniz. Bu yöntem daha pratik ve “kurabiye dokulu” bir üst katman verir. Pişirme Önceden ısıtılmış 180°C fırında (alt-üst ayar) yaklaşık 30–40 dakika pişirin.