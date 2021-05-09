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Elon Musk Dogecoin'i bu kez uçuramadı

Elon Musk'ın SNL programında yapacağı açıklamalarla Dogecoin fiyatını 'uçurmasını' bekleyen yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Program başlarken 0.69 dolar civarında olan Dogecoin 0.49 dolara kadar geriledi. Ardından kayıplarının bir kısmını telafi etse de son 24 saatte yüzde 25 değer kaybetti. Program öncesindeki 11 günde, oluşan beklentiyle, Dogecoin 11 günde yüzde 162 değerlenmişti

ÇAKILDI! Son dakika: Elon Musk Dogecoin'i bu kez uçuramadı
HABERTURK.COM

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın merakla beklenen Saturday Night Live (SNL) performansı Dogecoin yatırımcısını tatmin etmedi.

Dün 0.72 doları gören Dogecoin bu sabah Elon Musk'ın yer aldığı SNL programı yayımlanmadan önce ilk olarak 0.59'a düştü. Programın yayın saatinde ise 0.69 dolara yükseldi.

Program esnasında Dogecoin ismi ilk Elon Musk'ın annesi Maye Musk tarafından dillendirildi. Anneler Günü hediyesi için heyecanlı olduğunu ifade eden Maye Musk "Umarım hediyem Dogecoin değildir" dedi.

Elon Musk daha sonra programın bir bölümünde kripto para uzmanı Lloyd Ostertag rolüyle karşımıza çıktı. Burada kripto paraların, özellikle de Dogecoin'in son zamanlarda patladığını belirtti. Bu bölümde "Dogecoin Ay'a gidiyor" sözleriyle tamamladı.

Dogecoin'in ismi bu şekilde zaman zaman programda geçse de kripto paranın fiyatında beklenen artış yaşanmadı. Tam tersine program esnasında satışlar hızlandı.

0.49 dolara kadar gerileyen Dogecoin TSİ 10.15 itibarıyla 0.52 dolar civarında dengelendi. Dogecoin son 24 saatte yüzde 25 değer kaybetti.

Elon Musk'ın ilk SNL duyurusunu yaptığı 28 Nisan'dan düne kadar Dogecoin yüzde 162 yükselmişti.

HAFTALIK OLARAK ARTIDA

Bu düşüşe rağmen Dogecoin haftalık olarak yüzde 35 yükselmiş durumda.

Elon Musk'ın SNL'de Dogecoin'le ilgili ciddi bir destek açıklamasında bulunmasını bekleyenler kadar, sadece adını zikretmesiyle fiyatların 'uçacağını' umanlar da vardı. Bunun nedeni ünlü milyarderin Twitter'da yayımladığı 1-2 kelimelik mesajların bile zaman zaman Dogecoin'in fiyatını yüzde 10-15 yükseltmesiydi. Ancak televizyon programında Twitter'da yarattığı etkiyi yaratamadı.

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