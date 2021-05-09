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Kripto para dünyası Elon Musk ve Dogecoin'e odaklanmışken Ethereum'dan yeni bir rekor geldi. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci büyük kripto para olan Ethereum sabah saatlerinde 3.981 dolarla yeni zirvesini gördü.

Öğleden sonra 3.784 dolara gerilese de son 24 saatte yüzde 6.5 değer kazandı. Böylece Ethereum'dakki haftalık yükseliş yüzde 30'a dayandı.

Binance Coin de yüzde 4 yükselerek 678 dolarla 679 dolarlık zirvesine yaklaştı. Bugün en dikkat çeken yükselişlerden birisi ise Dogecoin'in alternatifi olarak görülen Shiba Inu'da yaşandı. Shiba Inu son 24 saatte yüzde 16 değerlenirken, haftalık yükselişi yüzde 630'u buldu.

Dün 59.464 dolara kadar yükselerek 60.000 doları zorlayan Bitcoin'de ise bugün değer kaybetti. Son 24 saatte yüzde 3.8 gerileyen Bitcoin 57.000 doların altına düştü.

İlk 100'de yer alan kripto paraların 78'i son 24 saatte değer kaybetti.